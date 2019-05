LOS ANGELES - Sutradara Game of Thrones musim kedelapan episode empat, David Nutter, akhirnya menjawab pertanyaan seputar mengapa Jon Snow (Kit Harrington) begitu tega meninggalkan dire wolf peliharaannya, Ghost di episode The Last of the Starks.

Jon akhirnya harus pergi meninggalkan Winterfell untuk menuju King's Landing dan berhadapan dengan Cersei Lannister.

Sebelum angkat kaki, Jon pun menitipkan Ghost kepada Tormund. Ia berpesan agar hewan peliharaannya yang berwarna putih itu dijaga dan dirawat oleh Tormund.

Perpisahan tak layak ini lantas memicu perdebatan di dunia maya di antara para penggemar Game of Thrones. Sebagaimana diketahui, Jon Snow dan Ghost sudah dekat sejak lama sehingga mereka menginginkan sebuah perpisahan yang lebih layak untuk keduanya.

Namun sang sutradara, David Nutter, bersikeras bahwa pilihan adegan memisahkan Jon dan Ghost yang ia lakukan adalah yang terbaik. Ia pun menjelaskan alasan mengapa Ghost harus ditingglalkan oleh Jon.

“Karena serigala di sini adalah hasil kreasi CG, kami merasa yang terbaik adalah dengan tetap membuatnya sesederhana mungkin. Aku pikir dampaknya justru lebih besar jika seperti itu. Mengesampingkan Ghost, itu adalah pilihan yang lebih baik,” ujar David kepada Huffington Post.

Para penggemar Game of Thrones sebenarnya menyesalkan tidak adanya interaksi lebih besar dari Jon ketika harus meninggalkan Ghost. Perpisahan lebih layak nan intim justru dilakukan oleh Jon kepada Tormund, Sam, dan Gilly.

“Kemudian dia (Jon) hanya berjalan meninggalkan Ghost begitu saja, dan momen tersebut menurutku justru sangat kuat sekali,” papar David.

Keputusan membuat adegan perpisahan yang ‘kurang intim’ antara Jon Snow dan Ghost ini ternyata mendapat dukungan dari pemeran Samwell Tarly, John Bradley.

Menurut John, Jon Snow adalah sosok yang tahu prioritas mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dijaga.

“Aku pikir Jon tahu apa yang ia tinggalkan. Jon Snow adalah pria yang mulia dan dia tahu betul semua tentang pengorbanan. Dia tahu apa yang harus dijaga dan dia sadar memiliki tanggung jawab untuk menjaga Ghost, Sam, Gilly, dan baby Sam agar mereka tetap aman,” kata John Bradley mendukung keputusan David Nutter.

(edh)