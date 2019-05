LOS ANGELES - Lionsgate baru saja menuai sukses lewat perilisan John Wick: Chapter 3 - Parabellum. Baru seminggu film ke-3 seri John Wick itu rilis, Lionsgate sudah menyiapkan serangan barunya.

Pada Senin, 20 Mei 2019 waktu setempat, Lionsgate mengumumkan akan merilis film ke-4 John Wick. Jika tak ada perubahan, film yang dibintangi Keanu Reeves itu akan tayang pada 21 Mei 2021.

Kabar ini diumumkan oleh Lionsgate lewat sebuat pesan singkat pada fans. "You have served. You will be of service. John Wick: Chapter 4 is coming – May 21, 2021," umum Lionsgate seperti dikutip dari Variety, Selasa (21/5/2019).

Tidak ada penjelasan lebih jauh yang ditawarkan oleh Lionsgate. Tentang apa film John Wick 4 nantinya pun masih dirahasiakan oleh sang rumah produksi.

Di sisi lain, John Wick baru tayang pekan lalu. Di pekan pertamanya, film yang juga dibintangi oleh Yayan Ruhiyan dan Cecep Arif Rahman itu berhasil memuncaki box office Amerika Utara dengan pendapatan USD56,8 juta.

Tak hanya langsung merajai box office, John Wick: Chapter 3 - Parabellum juga mampu mengakhiri kekuasaan Avengers: Endgame. Setelah 3 pekan berturut-turut menguasai box office Amerika, film Robert Downey Jr. itu harus rela turun takhta.

Menurut chairman dari Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, kesuksesan John Wick: Chapter 3 - Parabellum tak lepas dari komentar apik para penonton. Metode promosi dari mulut ke mulut antara penonton dinilai efektif dalam kesuksesan John Wick kali ini.

"Ini adalah review terbaik dari seri film ini. Kami percaya, metode word of mouth akan terus memacu kesuksesan film ini di seluruh dunia," kata Joe Drake terkait kesuksesan John Wick: Chapter 3 - Parabellum seperti dikutip dari foxnews. (LID)

