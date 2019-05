SEOUL – BLACKPINK bukan hanya memastikan langkah mereka tampil di berbagai panggung mancanegara, namun juga melebarkan karier melalui kolaborasi dengan artis dunia. Seperti yang telah dirumorkan bahwa DJ Snake kabarnya akan berduet dengan Jennie Cs ini.

Informasi mengenai kabar kolaborasi antara DJ Snake dan BLACKPINK disampaikan langsung oleh pria asal Perancis itu melalui Twitter. Melansir Koreaboo, Rabu 14 Mei 2019, awalnya DJ Snake mengunggah foto dirinya tengah bersama pelantun Kill This Love itu. Kemudian salah satu warganet bertanya apakah foto itu pertanda sebagai kolaborasi di antara dua artis beda negara tersebut.

“Apakah kamu akan membuat lagu dan nyanyi bersama BLACKPINK?,” tanya netizen. Pertanyaan ini kemudian langsung dijawab singkat oleh DJ Snake dengan menuliskan, “ya.”

Meski DJ Snake sudah menjawab akan rumor kolaborasi tersebut, namun YG Entertainment, agensi yang menaungi BLACKPINK belum memastikan lebih jauh. Namun tidak menutup kemungkinan jika kolaborasi antara DJ 32 tahun itu dengan BLACKPINK bisa terjadi.

Pasalnya Maret 2019, CL (mantan girlband 2NE1) yang bernaung di agensi yang sama dengan BLACKPINK pernah menyanyikan lagu Let Me Love You yang diciptakan oleh DJ Snake. Maka berdasarkan hal ini, tak menutup kemungkinan kolaborasi dengan pelantun Ddu Du Ddu Du itu terwujud.

Selain DJ Snake yang pernah mengirimkan lagunya kepada CL, Agustus mendatang, ia juga akan hadir di acara musik EDC Korea. Ini menjadi kesempatan baik jika benar DJ Snake dan BLACKPINK akan merencanakan kolaborasi mereka.

Sebagai informasi tambahan, BLACKPINK pernah melakukan kolaborasinya bersama penyanyi Dua Lipa dalam lagu Kiss And Make Up yang ada dalam album Dua Lipa pada tahun 2017.

(sus)