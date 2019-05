NEW YORK - Girlband BLACKPINK memenangkan trofi Best in Music dalam ajang Shorty Awards ke-11. Ajang yang memberikan penghargaan terhadap sosok dan organisasi di media sosial tersebut digelar di New York, Amerika Serikat, pada 5 Mei 2019.

Trofi tersebut diraih BLACKPINK setelah mengalahkan nominator lainnya, seperti Post Malone, Janelle Monae, Mason Ramsey, Kacey Musgraves, dan Harry Styles. “BOOMBAYAH! #BLACKPINK Kill This Love meraih Shorty Award untuk Best in Music! @ygofficialblink #ShortyAwards,” kicau ajang tersebut lewat Twitter.

Sayang, BLACKPINK tak bisa menerima trofi itu karena pada saat bersamaan mereka harus menggelar konser di Infinite Energy Center, Duluth, Georgia, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 8 Mei mendatang, grup asuhan YG Entertainment ini akan tampil Fort Worth, Texas.

Fort Worth akan menjadi titik terakhir tur konser BLACKPINK di Amerika Utara. Selanjutnya, mereka akan bergerak ke Eropa pada pertengahan Mei 2019. Di Asia Tenggara, Jennie cs memasukkan Bangkok sebagai destinasi ‘pertunjukan tambahan’ mereka.

Dalam poster yang dirilis YG Entertainment sekitar 7 hari yang lalu, BLACKPINK akan menggelar dua konser di Bangkok, pada 13 dan 14 Juli 2019.*

