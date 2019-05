JAKARTA - Aktor muda Verrell Bramasta kini tengah naik daun. Saat ini, ia pun diketahui banyak kegiatan di luar rumah, tidak hanya melakukan syuting stripping, tetapi juga membuat konten YouTube.

Kegiatan yang dilakukan Verrell tersebut rupanya membuat kesehatannya menurun hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Hal tersebut diketahui lewat unggahannya di akun Instagram.

"Akhirnya tumbang juga... Semoga siapapun yang banyak aktivitas di luar sana tetap sehat ya.. kesehatan itu mahal! Akibat stripping sinetron / Youtube dan kurang istirahat.. jadi begini," tukis Verrell Bramasta pada keterangan foto di Instagram.

"Tapi gpp, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras.. semoga semua ini berbuah indah pada akhirnya! And thanks mom, I love you," sambungnya.

Melihat unggahan dari putra Venna Melinda tersebut, para netizen sontak mendoakan kesehatan dari mantan kekasih Natasha Wilona tersebut. Bahkan mereka sempat menasehati Verrell agar tak terlalu memaksakan diri untuk bekerja.

"Cepett sembuh ka semoga allah mengangkat penyakit kaka dan bisa segera beraktivitas seperti biasa Strong kaka," tulis andri_hermanto321.

"Syafakillah kak @bramastavrl jangan terlalu fokus sama kerjaan dong kak, kesehatan juga di jagaa oke!!!," tulis farcha24

"Yaa ka verrell... Ini peringatan dari Allah untuk ka verrel agar memerhatikan daya tahan tubuh jangan terlalu memaksa tubuh itu melakukan di luar batas kemampuannya. Syafakillah ka," tulis nurhasanahristi2642.

(LID)