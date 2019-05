SINGAPURA - Denada mendapat kejutan spesial dari sang putri, Shakira Aurum yang memberikan hadiah tepat di hari Ibu Internasional pada Minggu 12 Mei 2019. Perasaan haru pun melingkupi hati Denada, di mana sang putri yang tengah berjuang melawan kanker, masih bisa membahagiakan ibunya lewat sebuah kado.

Dalam unggahan di Instagram, Denada mengabadikan momen di saat Shakira Aurum memberikan setoples kue berbentuk bunga. Bukan hanya itu, sebagai penghias toples, bocah 5 tahun itu menyematkan sebuah tulisan ‘Ibu’ dan ‘I love U’.

“Aku dikasih cookies sama Shakira yang dibuat langsung olehnya dibantu sama kakak volunteer di CCF (Children’s Cancer Foundation). Masya Allah. Happy Mother’s Day from both of us,” tulis Denada.

Selain kue, dalam slide selanjutnya pelantun Jogetin Aja itu juga memperlihatkan kekompakkan pasangan ibu dan anak itu saat mereka memakai baju hitam. Seperti biasa, Denada pun menutupi wajah sang putri dengan emote lucu.

Foto terakhir memperlihatkan lukisan bunga serta tulisan ‘Happy Mother’s day’ dalam sebuah kartu berwarna putih dan ungu.

Postingan Denada pun disambut positif oleh warganet yang melihat progress positif dari Shakira yang sukses membuat kue untuk sang ibu. Doa untuk kesembuhan cucu Emilia Contessa itu pun mengalir di kolom komentar mantan istri Jerry Aurum.

“Masya Allah, Shakira anak pintar yang sayang sama ibu. Aku juga terharu melihat usaha Shakira bikin hadiah buat Denada. Lekas sembuh ya sayang,” tulis netizen.

Sementara netizen lainnya menambahkan, “Alhamdulillah Shakira mulai sehat, Amin ya Allah.”

Kejutan yang diberikan kepada Denada bukan kali pertama dilakukan olehnya saat ia mendapat perawatan intensif di National University Hospital di Singapura. Sebelumnya, Shakira juga membuat Denada terharu dengan keingannya untuk mengenakan hijab jelang kemoterapi yang dilakukan pada pertengahan April 2019.

“Ibu, Shakira hari ini chemo mau pake kerudung,” tulis Denada mewakili apa yang dikatakan oleh Shakira kepada dirinya. Hijab cantik itu pun rupanya pemberian dari sahabat Denada, Rossa dan Ivan Gunawan.

