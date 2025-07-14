Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denada Bawa Anak Liburan ke Jakarta setelah 6 Tahun Tinggal di Singapura

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |10:30 WIB
Denada Bawa Anak Liburan ke Jakarta setelah 6 Tahun Tinggal di Singapura
Denada Bawa Anak Liburan ke Jakarta setelah 6 Tahun Tinggal di Singapura. (Foto: Instagram/@denadaindonesia)
JAKARTA - Denada akhirnya membawa sang putri, Aisha Aurum, kembali ke Jakarta untuk pertama kali setelah 6 tahun menetap di Singapura. Perjalanan itu, menurutnya, hanya untuk liburan.

“MasyaAllah, alhamdulillah. Bersamaan dengan liburan sekolah di Singapura memberi aku keberanian untuk mengajak Aisha kembali ke Jakarta,” katanya dalam akun Instagram @denadaindonesia, pada Senin (14/7/2025).
  
Denada berharap, liburan beberapa hari itu bisa mengobati rindu keluarga kepada sang putri. Dia juga berharap, Aisha bisa merasakan lagi kehangatan keluarga di negara sendiri. 

Anak Denada (IG)
Denada Bawa Anak Liburan ke Jakarta setelah 6 Tahun Tinggal di Singapura. (Foto: Instagram/@denadaindonesia)

“Mohon doa agar Aisha terus sehat dan bisa sering-sering aku culik ke Jakarta ya,” tuturnya menutup unggahan tersebut.  

Bersama unggahannya tersebut, Denada membagikan momen bersama Aisha di dalam pesawat dan bandara. Yang membuat takjub warganet adalah Aisha yang kini berusia 12 tahun sudah menyamai tinggi ibunya.

Ada juga momen saat Aisha menghabiskan waktu bersama sang ayah, fotografer Jerry Aurum dan keluarga besarnya. Foto yang telah disukai lebih dari 19.990 kali itu ramai dikomentari netizen.

 

Halaman:
1 2
