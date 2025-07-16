7 Tahun Berpisah, Denada Izinkan Aisha Habiskan Waktu Liburan Bersama Jerry Aurum

JAKARTA – Denada membawa putri semata wayangnya, Aisha, kembali ke Indonesia setelah tujuh tahun tinggal di Singapura. Kepulangan Aisha kali ini dalam rangka liburan sekolah selama sebulan, dan Denada pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.

Bukan hanya karena bisa menghabiskan waktu bersama sang anak, Denada juga mengizinkan Aisha untuk bertemu dan berlibur bersama sang ayah, Jerry Aurum. Momen ini menjadi pertemuan langka setelah keduanya jarang bertemu sejak perceraian Denada dan Jerry.

“Alhamdulillah senang banget, karena ini pertama kalinya Aisha datang ke Jakarta sejak pindah ke Singapura tahun 2018. Jadi sudah tujuh tahun dia tidak ke Jakarta, dan sekarang akhirnya bisa datang lagi,” kata Denada saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

“Dia juga bisa quality time sama papahnya. Kalau aku kan sering bareng Aisha, tapi papahnya jarang. Jadi dia senang banget,” lanjutnya.

Denada menyebut keputusannya mengizinkan Aisha bertemu Jerry bukan tanpa pertimbangan. Ia tak ingin masa liburan sang anak di Indonesia terbuang sia-sia, apalagi Aisha memang sudah lama tidak bertemu ayahnya.

“Pertimbangannya banyak. Pertama, jadwal sekolah Aisha di Singapura padat, terus pas libur, aku kerja. Jadi aku nggak mau waktu dia di Jakarta terbuang begitu saja. Makanya aku ajak dia ke sini supaya bisa ketemu papanya. Jerry dan keluarganya juga kangen banget sama Aisha,” jelas Denada.