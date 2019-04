JAKARTA - Putri dari penyanyi Denada dan Jerry Aurum, Shakira Aurum tengah berjuang melawan penyakit kanker darah. Shakira selalu mendapatkan dukungan dari orang tersayang bahkan Presiden Joko Widodo.

Sempat merasa sedih lantaran tak bisa menonton konser BLACKPINK yang digelar di Singapura pada 15 Februari 2019 lalu, Shakira diketahui tetap mendapatkan perhatian dari keempat personel girlband tersebut. Pasalnya, Shakira mendapatkan beberapa kado spesial dari Lisa, Kim Jennie, Rose, dan Kim Ji-soo.

"Gara-garanya aku ngelihat postingan. Shakira ngefans sama BLACKPINK trus dia kayak waktu show BLACKPINK aku lihat di IG. BLACKPICK kan ke Singapur tapi Shakira belum diperbolehkan ditempat keramaian. Jadi betul-betul selama setahun ini dia cuma di rumah dan di rumah sakit," ungkap Denada saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

"Aku kayak ngerasa aku tahu banget Shakira pengin ke situ dan aku lihat betapa senangnya ibu dan anak nonton konser BLACKPINK. Makanya aku close di IG aku, cuma kayak ya sudah enggak apa-apa, nanti kalau sudah sembuh lihat BLACKPINK. Dan postingan aku diliat BLACKPINK, akhirnya mereka yang menghubungi," sambungnya.

Hingga saat ini, pelantun Bisa Gila tersebut mengaku bahwa perkembangan putrinya sudah cukup membaik. Walau ia mengungkap bahwa dokter memperkirakan pengobatan kemoterapi bocah 6 tahun tersebut masih akan berlanjut hingga 2 tahun lagi.

"Lega Alhamdulillah sudah setahun Shakira menjalani kemoterapi. Alhamdulillah Allah izinkan kami survive, Shakira berhasil menjalani satu tahun kemo walalu dengan segala up and down," kata Denada.

"Ya enggak terlalu mulus kadang-kadang. Seharusnya 6 bulan (kemo) tapi karena kondisi Shakira jadi panjang (kemo) dan program 6 bulan itu selesai di 11 bulan. Jadi masih panjang perawatannya, 2 tahun lagi perkiraan dokter, kita jalani saja," pungkasnya.

