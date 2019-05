JAKARTA - Opick membawa pulang sehelai rambut Nabi Muhammad SAW hasil pemberian dari seorang syekh Turki. Rambut tersebut akan disimpan di rumahnya dan dijaga selama 24 jam oleh sebuah pasukan khusus bernama The Core of Guardians.

Ada berbagai persyaratan yang harus dijalani oleh Opick untuk merawat rambut Nabi Muhammad ini. Salah satunya adalah harus selalu ada pengajian selama 24 jam.

"Mereka memberi syarat kepada saya, syaratnya itu harus dingajikan 24 jam maksudnya jangan dicuekin, ngaji kan di sana ada penghafal Qur'an," kata Opick saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta.

Penjagaan ketat tak hanya datang dari The Core of Guardians. Akan ada banyak pendekar yang siap menjaga rambut suci tersebut.

"Alhamdulillah di rumah markas besar seni golok Indonesia jadi ada banyak pendekar yang terlibat yang lain juga berdatangan ikut menjaga," lanjutnya.

Persyaratan ketiga yang harus dilakukan adalah membuatkan sebuah rumah khusus untuk menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW.

Opick rencananya akan membangun sebuah tempat khusus untuk menyimpan rambut tersebut dan agar masyarakat Indonesia bisa berkunjung dan berziarah di sana.

"Yang ketiga memang juga harus dibuatkan rumah khusus untuk menjaga yang dikunci dan dibuka. Pada saatnya saya sediakan rumah saya untuk menjadi rumah Rasulullah, jadi Rumah Umat Tombo Ati ada rambut suci di dalamnya," pungkas Opick.

