JAKARTA – Hadiah spesial diterima Gading Marten dari putri tercintanya, Gempita Nora Marten. Kado tersebut diberikan Gempi dalam rangka ulang tahun sang ayah yang ke-37 pada Rabu 8 Mei 2019.

Momen pemberian hadiah yang dilakukan Gempi kepada Gading Marten pun dibagikan mantan suami Gisella Anastasia itu melalui unggahannya di Instagram. Pasangan ayah dan anak itu tampak tengah melakukan perjalanan di dalam mobil.

Gempi tampak memberikan sebuah hadiah yang sudah dibungkus dengan kertas kado bermotif tokoh kartun Doraemon. Rupanya, bocah berusia 4 tahun itu memiliki alasan mengapa memilih gambar Doraemon untuk kertas kado.

“Aku membungkusnya dengan kertas kado Doraemon karena papa suka Doraemon dan aku juga suka Doraemon,” ujar Gempi dalam berbahasa Inggris di hadapan Gading.

Sebelum kado itu dibuka, Gempi juga mengatakan bahwa hadiah tersebut merupakan barang yang memang ingin dibeli oleh Gading. Gadis kecil itu juga yakin jika sang ayah akan menyukai hadiah pemberiannya.

Putra Roy Marten itu pun meminta izin sang putri untuk membuka hadiah spesial tersebut. Sembari sang ayah membuka, Gempi mengatakan bahwa hadiah tersebut dia yang memilihkan.

Ketika melihat kotak sepatu terdapat di balik kertas kado tersebut, Gading pun tak dapat membendung kebahagiaannya. Dia berujar bahwa sepatu adalah barang favoritnya.

“Oh my God, shoes my favorite thing (Ya Tuhan, sepatu adalah benda favoritku),” ujar Gading sembari menunjukkan antusiasnya.

Melihat sang papa antusias, Gempi pun mencoba ikut membuka plastik yang membungkus kotak sepatu tersebut. Percakapan ringan dan manis pun terdengar dari ucapan pasangan ayah dan anak tersebut.

Setelah membuka kotak sepatu tersebut, Gading Marten seakan kembali dibuat heboh. Sepasang sepatu sneakers berwarna cokelat muda dari merek Internasional itu pun kini berada di hadapannya.

Bintang film Love For Sale itu pun mengucapkan terima kasih kepada putri tercintanya. Dia pun meminta Gempi untuk menciumnya.

“I love you, thank you so much darling,” ucap Gading.

“I love you infinity,” balas bocah bermata cokelat itu.

Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, Gisella Anastasia juga ikut mengucapkan selamat di hari ulang tahun mantan suaminya itu. Tampil bersama Gempi, Gisel memberi ucapan serta harapannya untuk Gading melalui video singkat di Instagram.

Dalam video tersebut juga, Gisel mengatakan bahwa Gempi memiliki kejutan untuk sang papa Gading Marten. Gempi akan memberikan kejutan tersebut ketika bertemu dengan sang papa.

