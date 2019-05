JAKARTA - Grup band asal Jepang, One OK Rock, kembali menjadi pembuka gelaran konser Ed Sheeran. Seperti diketahui, grup band yang dihuni Taka, Toru, Ryota, dan Tomoya ini dikontrak untuk menjadi band pembuka tur Divide Ed Sheeran di Asia.

Taka cs kemudian menghentak panggung dengan dua lagu andalan mereka berjudul Push Back dan Deeper Deeper. Setelahnya, Taka kemudian menyapa para penonton yang memadati GBK.

"Hai teman-teman apa kabar? Jakarta, kami dari One OK Rock. Saya senang sekali bisa berada di sini dan terima kasih telah hadir di sini," ucap Taka yang kemudian disambut riuh penonton.

One OK Rock kemudian melanjutkan penampilan mereka dengan menyanyikan Clock Strikes yang membuat GBK semakin panas. “Orang Jakarta baik-baik. Kami senang sekali bisa datang ke sini. Terima kasih sudah mengundang kami,” katanya.

Penampilan One OK Rock dalam konser pembuka Ed Sheeran ditutup dengan empat lagu tambahan: Head High, Stand Out Fit In, The Beginning, dan Might Long Fall.

“Jakarta, apa kalian masih semangat? Kami akan membawakan lagu terakhir dan berharap kita bisa bertemu lagi. Jangan sia-siakan malam ini,” kata Taka sebelum melantunkan Wasted Nights.*

