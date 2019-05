SEOUL - Untuk ke-55 kalinya, IS PLUS Corp menggelar Baeksang Arts Awards. Event prestisius bagi insan perfilman dan televisi Korea Selatan itu digelar di COEX Convention and Exhibition Center, Seoul, pada 1 Mei 2019.

Dipandu oleh Shin Dong Yup, Suzy, dan Park Bo Gum, Baeksang Arts Awards 2018 mendapuk aktor Jung Woo Sung (Innocent Witness) sebagai penerima Grand Prize di kategori film. Sementara untuk kategori televisi dimenangkan oleh aktris senior Kim Hye Ja lewat drama Radiant.

Aktor Lee Byung Hun memboyong pulang trofi Aktor Terbaik untuk kategori televisi. Sementara Yum Jung Ah meraih trofi Aktris Terbaik lewat drama Sky Castle.

Di kategori film, trofi Aktor Terbaik dimenangkan oleh Lee Sung Min lewat lakonnya dalam The Spy Gone North. Sedang Han Ji Min yang bermain dalam Miss Baek meraih trofi Aktris Terbaik.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 2019 seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (2/5/2019):

KATEGORI TELEVISI

Grand Prize: Kim Hye Ja (Radiant)

Drama Terbaik: My Ahjussi

Variety Show Terbaik: Omniscient Interfering View

Program Budaya Terbaik: Journalism Talk Show J

Sutradara Terbaik: Cho Hyun Tak (Sky Castle)

Skenario Terbaik: Park Hae Young (My Ahjussi)

Art Award: Park Sung Jin (Memories of the Alhambra)

Aktor Terbaik: Lee Byung Hun (Mr. Sunshine)

Aktris Terbaik: Yum Jung Ah (Sky Castle)

Aktor Pendukung Terbaik: Kim Byung Chul (Sky Castle)

Aktris Pendukung Terbaik: Lee Jung Eun (Radiant)

Aktor Pendatang Baru Pria Terbaik: Jang Ki Yong (Come and Hug Me)

Aktris Pendatang Baru Wanita Terbaik: Kim Hye Yoon (Sky Castle)

Bintang Variety Show Pria Terbaik: Jun Hyun Moo (I Live Alone)

Bintang Variety Show Wanita Terbaik: Lee Young Ja (Omniscient Interfering View)

KATEGORI FILM

Grand Prize: Jung Woo Sung (Innocent Witness)

Film Terbaik: The Spy Gone North

Sutradara Terbaik: Kang Hyung Chul (Swing Kids)

Sutradara Pendatang Baru Terbaik: Lee Ji Won (Miss Baek)

Art Award: Hong Kyung Pyo (Burning)

Skenario Terbaik: Kwak Kyung Taek, Kim Tae Kyun (Dark Figure of Crime)

Aktor Terbaik: Lee Sung Min (The Spy Gone North)

Aktris Terbaik: Han Ji Min (Miss Baek)

Aktor Pendukung Terbaik: Kim Joo Hyuk (Believer)

Aktris Pendukung Terbaik: : Kwon So Hyun (Miss Baek)

Aktor Pendatang Baru Pria Terbaik: Kim Young Kwang (On Your Wedding Day)

Aktris Pendatang Baru Wanita Terbaik: Lee Jae In (SVAHA: The Sixth Finger)

PENGHARGAAN TAMBAHAN

Best Short Play: Sung Soo Yeon (Actress-1: National Robot Actress 1)

V Live Popularity Award (Pria): D.O. EXO

V Live Popularity Award (Wanita): IU

Style Icon Award: Kim Hye Soo

