JAKARTA – Marvel Studios akhirnya merilis salah satu film paling dinanti-nantikan di tahun 2019, Avengers: Endgame. Dengan mengangkat cerita setelah pertempuran Infinity War, Endgame menawarkan sejumlah jawaban dari teka-teki tentang masa depan Marvel Cinematic Universe.

Okezone akan membedah Avengers: Endgame yang saat ini sedang tayang serentak di berbagai bioskop di seluruh dunia. Film arahan sutradara Anthony dan Joe Russo ini menjadi primadona dengan mencetak berbagai rekor dari segi penjualan.

SPOILER ALERT!!!

Secara film keseluruhan, Avengers: Endgame bisa dikatakan melengkapi berbagai lubang kecil yang menganga di dalam 21 film MCU sebelumnya. Bagaimana Loki akhirnya bisa mendapatkan Tesseract, bagaimana Tesseract menjadi perebutan SHIELD dan Hydra, hingga mengapa Thanos akhirnya berhasil mengumpulkan keseluruhan Infinity Stones dijelaskan secara detail dalam film Endgame.

Seperti dalam cerita komiknya, pasukan Avengers hanya memiliki satu cara untuk mengalahkan Thanos setelah Infinity War. Cara tersebut adalah dengan menjelajahi Quantum Realm dan mengumpulkan keenam batu sebelum Thanos.

Hal ini sudah diprediksi ketika Avengers: Endgame merilis trailer dengan menampilkan sebuah seragam baru berwarna putih. Seragam tersebut jika diperhatikan lebih detail terlihat sangat mirip dengan suit yang dipakai Ant-Man untuk bisa masuk ke Quantum Realm.

Captain America, War Machine, Black Widow, Thor, Rocket Raccoon, Iron Man, Ant-Man, Nebula, Hawkeye, dan Hulk adalah pasukan tersisa yang dimiliki oleh Avengers untuk mengembalikan semesta ke jalur sebelumnya. Perjalanan menjelajah waktu melalui Quantum Realm pun menjadi sebuah sajian adegan yang menarik. Endgame memasuki dimensi-dimensi waktu yang sebelumnya hanya sedikit disebutkan dalam 21 film MCU lainnya.

Endgame juga menjadi bukti betapa besar kekuatan dari seorang Captain Marvel hingga mampu menghancurkan sebuah kapal dengan begitu mudah, atau menghadang Thanos seorang diri. Padahal dalam film solonya, Carol Danvers belum diperlihatkan memiliki kemampuan sebegitu besar.

Avengers: Endgame boleh jadi mendapatkan predikat sebagai film penutup terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Marvel Studios. Dengan durasi 3 jam, film ini mengupas tuntas perjalanan selama 10 tahun keberlangsungan MCU.

Kekuatan utama dari Endgame adalah membuat emosi penonton naik-turun selama film berlangsung. Drama-drama kecil yang ditawarkan terbukti efektif membuat emosi penonton terpancing. Belum lagi tambahan-tambahan adegan lucu yang khas sehingga tawa membahana bisa terdengar kapan saja.

Sayangnya, Endgame juga tak luput dari kekurangan. Film ini rasanya tidak menyajikan efek visual yang mengagumkan untuk sebuah skala film besar. Pertempuran terakhir Avengers bersama Thanos dan pasukannya terlihat biasa-biasa saja.

Black Order, empat pengawal khusus Thanos yang pertama kali muncul di Infinity War, bahkan terlihat tumpul, tidak seperti pada film sebelumnya. Pertempuran yang seharusnya menegangkan ini terasa sangat flat, ditambah lagi dengan tidak adanya karakter kecil Avengers yang dimatikan di tengah peperangan demi menambah sensasi drama.

Avengers: Endgame ditutup dengan kematian Black Widow, Iron Man dan Captain America yang pensiun karena memilih menjadi tua. Member dari Avengers pertama, yang terdiri dari Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye, dan Black Widow kini menyisakan tiga orang.

Thor memilih untuk mengasingkan diri, Hulk masih mengalami cedera berat karena efek dari Infinity Gauntlet, sedangkan Hawkeye sepertinya memilih untuk fokus bersama istri dan ketiga anaknya. Captain America sendiri telah menyerahkan perisai andalannya kepada Falcon di hadapan Bucky. Lantas seperti apa masa depan MCU setalah Endgame? Setidaknya mereka masih memiliki Captain Marvel, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man and the Wasp, Doctor Strange, dan pasukan Guardians of the Galaxy tanpa Gamora.

