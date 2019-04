SEOUL - Park Soo Young a.k.a Joy ‘Red Velvet’ sukses membuat publik terkejut saat melenggang di karpet merah The Fact Music Awards. Ajang tersebut digelar di Namdong Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, pada 24 April 2019.

Kala itu, Joy tampil super seksi dengan dress mini hitam yang membalut ketat di tubuhnya. Meski terlihat memesona, namun aktris The Liar and His Lover itu terlihat sangat tak nyaman dengan dress yang dikenakannya.

Dalam beberapa foto yang diambil para pewarta foto, dress itu bahkan hampir membuat Joy mempertontonkan celana dalamnya. Menyadari dress itu terlalu pendek, dia terlihat berkali-kali memegangi gaunnya.

Meski tak sampai mengalami wardrobe malfunction, namun fans mengkritik stylist Red Velvet karena mendandani penyanyi 22 tahun itu dengan gaun yang tak pantas. Mereka mengklaim, gaun hitam itu terlalu pendek untuknya.

“Gaun itu terlalu pendek untuknya. Dia (Joy) terlihat sangat tidak nyaman dengan pakaiannya,” ujar seorang fans. Sementara lainnya mengatakan, “Apakah kau masih waras, stylist? Bagaimana kalau kau yang memakai gaun itu sebelum kau memakaikannya pada Joy!”

Ini memang bukan pertama kali stylist Red Velvet dikritik oleh fans. Pada Agustus 2018, penggemar juga mengkritik stylist Red Velvet karena membiarkan kelima personelnya mengenakan pakaian terlalu terbuka dan super ketat.

Saking ketatnya, pakaian dalam personel Red Velvet kerap kali terlihat saat mereka harus menari di atas panggung. Akibatnya, beberapa netizen pria memberikan komentar cabul untuk girlband asuhan SM Entertainment tersebut.

“Kau pasti bercanda. Bagaimana mungkin kau memakaikan baju terbuka seperti itu kepada Red Velvet. Sebaiknya SM Entertainment memecat stylist Red Velvet,” ujar seorang fans.*

