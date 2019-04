LOS ANGELES – Seiring berakhirnya cerita Avengers lewat Endgame, beberapa karakter pun dipastikan tak akan lagi meramaikan dunia Marvel. Sebagai gantinya, karakter baru pun hadir untuk mewarnai phase 4 Marvel Cinematic Universe (MCU) nanti

Tokoh-tokoh baru dihidupkan dari komik karya mendiang Stan Lee yang telah dibuatnya sejak tahun 1939. Karakter itu dipilih sesuai kebutuhan film dan cerita.

Setidaknya setelah Avengers: Endgame berakhir, sudah ada tiga nama karakter baru yang dipastikan akan dihidupkan. Bukan hanya superhero, karakter jahat yang sulit dikalahkan juga sudah dikonfirmasi kemunculannya. Lantas siapa saja diantaranya? Berikut ulasan Okezone.

1. The Eternals

Tokoh baru yang akan diangkat Marvel Studios ke dalam film adalah Sersi dari kelompok The Eternals. Mengutip laporan Indie Wire, Sersi dari The Eternals akan tayang pada 6 November 2020. Lebih lanjut, sudah ada keputusan soal proses syuting yang akan berlangsung pada Agustus tahun ini di Atlanta.

Pemilihan sutradara asal Tiongkok, Chloé Zhao sudah diputuskan oleh Kevin Feige sejak September 2018. Sebelumnya wanita yang juga pernah menggarap film The Rider ini mendapat tawaran menyutradari Black Widow. Untuk penulisan naskah dipercayakan kepada Matthew dan Ryan Firpo.

Lantas, siapakah Sersi yang tengah dibahas ini? Melansir Indie Wire, Sersi merupakan ciptaan dari Celestial yang melakukan eksperimen pada manusia hingga menghasilkan pahlawan dan penjahat dengan kemampuan supernatural.

Memiliki kemampuan supernatural, Sersi dianggap menjadi yang paling kuat di antara tokoh The Eternals lain seperti Kronos (generasi pertama The Eternals), Uranos yang merupakan saudara Kronos, Thanos, Starfox, hingga A’Lars.

Belum diketahui secara pasti apakah semua karakter tersebut akan dimunculkan dalam film The Eternals. Namun aktris Angelina Jolie dipastikan mengambil peran Sersi, serta dua aktor lain dikabarkan akan terlibat dalam film ini. Mereka diantaranya, Kumail Nanjiani, aktor keturunan Amerika Pakistan, dan Ma Dong Seok asal Korea Selatan.

2. Shang-Chi

Shang-Chi menjadi bagian dalam karakter Marvel Comics yang pertama kali muncul dalam Special Marvel Edition #15 tahun 1973. Karakter yang juga disebut sebagai Master Kung Fu ini selain memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, juga punya kekuatan untuk membuat duplikat dari dirinya sendiri.

Kevin Feige, produser film Shang-Chi sendiri telah menunjuk tim dari sutradara indie, Destin Daniel Cretton (film Short Term 12). Sementara naskahnya sendiri ditulis oleh oleh penulis skenario Cina-Amerika Dave Callaham penulis The Expendables dan sekuel Wonder Woman (bersama Patty Jenkins dan Geoff Johns).

Rencananya, film superhero Asia perdana garapan Marvel Studios ini akan tayang pada 7 Mei 2021. Namun sayangnya belum diketahui secara pasti siapa pemain utama dari film Shang-Chi ini.

3. Mysterio

Jika dua tokoh seperti Sersi dari The Eternals serta Shang-Chi menjadi karakter superhero yang muncul, maka Mysterio muncul sebagai perwakilan kubu penjahat. Mysterio menjadi musuh baru bagi Peter Parker dalam film Spider-Man: Far From Home.

Mysterio digambarkan oleh Stan Lee dan dan Steve Ditko sebagai pesulap dan stuntman di studio Hollywood bernama Quentin Beck. Sayang, usahanya untuk menjadi aktor terkenal kurang dihargai. Tapi kemudian ia menyadari bahwa keahlian sulapnya bisa digunakan untuk melakukan trik jahat.

Jake Gyllenhaal dipercaya memerankan tokoh jahat tersebut untuk menghancurkan Spider-Man. Lantas mampukah Peter Parker mengalahkan Mysterio? Nantikan jawabannya Juli mendatang.