LOS ANGELES - Tak seperti kebanyakan superhero yang bisa kembali setelah menjadi korban jentikan jari Thanos di Avengers: Infinity War, Loki dipastikan mati. Sutradara sendiri sudah mengonfirmasinya.

Terlepas dari kematiannya, Loki toh tetap muncul di Avengers: Endgame. Dan kemunculan adik tiri Thor itu lah yang menjadi pembicaraan penonton saat ini.

SPOILER ALERT!!!

Loki muncul saat Tony Stark dan Steve Rogers bersama Scott Lang kembali ke 2012 untuk mengambil Tesseract. Pada adegan ini diperlihatkan kembali momen saat Loki tengah menjadi tahanan dan siap dibawa kembali ke Asgard oleh Thor.

Namun karena satu kecelakaan yang tak disengaja, Tesseract yang dibawa oleh Tony Stark tersebut jatuh dan menggelinding ke arah Loki. Di tengah kekacauan yang terjadi, Loki mengambil Tesseract itu dan melakukan teleportasi.

Apa yang terjadi pada Loki ini berarti mengubah tatanan masa depan. Menurut hukum time travel yang ditetapkan di awal Endgame, dalam prosesnya mengumpulkan semua Infinity Stone dengan kembali ke tahun-tahun sebelumnya, tim Avengers tak boleh mengubah masa lalu.

Namun jatuhnya Tesseract ke tangan Loki berarti terjadi perubahan di masa lalu yang tentunya berdampak pada masa depan. Dengan Tesseract di tangannya, Loki bisa melakukan apapun.

Hingga akhir Endgame, tak ada sedikit pun penjelasan tentang apa yang terjadi setelah Loki mendapatkan Tesseract di tahun 2012. Saat Steve Rogers kembali ke masa lalu untuk mengembalikan semua Infinity Stone ke waktu semula, tak disebutkan apakah dia kembali ke 2012 guna mencegah Loki mendapatkan Tesseract.

Melansir The Wrap, Jumat (26/4/2019), kecuali Captain America berhasil mencegah Loki mendapat Tesseract saat kembali ke masa lalu, berarti ada sebuah masa depan baru yang tercipta, dimana Loki berhasil kabur dari Battle of New York.

Memang tak ada yang tahu pasti apa makna di balik adegan Loki mendapatkan Tesseract ini. Tapi, mengenal sifat Marvel yang selalu menyimpan makna di setiap adegan kecilnya, penonton tentunya bisa menunggu kejutan baru dari mereka.

Tidak menutup kemungkinan jika adegan ini adalah awalan ke series TV Loki yang memang digarap Marvel untuk Disney+. Informasi yang beredar mengatakan jika di serial ini, Loki akan terlibat di banyak momen bersejarah di Bumi. Hanya saja Marvel tak menyebutkan timeline yang akan dipakai.

Jadi, apakah peristiwa Loki mendapatkan Tesseract di Endgame merupakan pembuka serial TV Loki? Kita nantikan saja.

