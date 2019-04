JAKARTA - DJ Katty Butterfly kini tengah merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Pasalnya, istri dari Andri Tanu Wijaya ini baru saja melahirkan buah hati pertamanya pada Rabu (24/4/2019).

Kabar bahagia tersebut dibagikan DJ Butterfly melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam sebuah foto, wanita yang akrab disapa Katty ini memperlihatkan sosok bayi mungil yang baru saja dilahirkannya.

Diketahui bahwa jenis kelamin bayi pasangan DJ Butterfly dan Andri Tanu Wijaya ini adalah perempuan. Hal tersebut juga disampaikan Katty Butterfly melalui keterangan dalam fotonya.

"Hi semuanya, helo the world my name is Katharine Tanu Wijaya," tulis DJ asal Thailand itu di Instagram pribadinya.

Kemudian, DJ Butterfly juga menambahkan kalimat yang terdengar lucu, yakni mengenai kebiasaan makannya. "Ibu saya (DJ Butterfly) suka makan sayur mentah," pungkasnya.

Baru saja 7 menit dibagikan, unggahan tersebut pun sudah dibanjiri dengan lebih dari 300 komentar dari warganet. Mereka ikut menyambut kelahiran bayi cantik tersebut.

"Wah selamat ya dut sudah jadi mami sekarang," tulis salah seorang warganet.

Sementara itu, tak sedikit pula yang mengomentari wajah cantik putri DJ Butterfly dana Andri. Mereka menilai bahwa bayi Katharine sangat mirip dengan sang ayah.

"Lucuuu, selamat ya dut, mirip ayahnya," timpal warganet lainnya.

"Wah lucunya, mirip papanya," sambung yang lain.

Sebelum melahirkan, DJ Butterfly sempat membagikan kondisinya saat masuk rumah sakit. Sembari berbaring di ranjang perawatan, wanita yang sempat diterpa isu transgender ini memohon keselamatan untuk dirinya dan si buah hati.

"God bless me and my daughter," tulis DJ Butterfly.

