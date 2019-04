JAKARTA - Luna Maya seolah tak ragu untuk memamerkan potret wajahnya saat tak dihiasi make up. Seperti yang terlihat belum lama ini, wanita 35 tahun tersebut mengunggah foto wajahnya yang tampak polos di Instagram.

Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Luna tampak tengah berada di dalam pesawat. Luna mengenakan kaus lengan panjang berwarna cokelat dan penutup kepala biru.

Sambil memasang ekspresi datar, Luna Maya mengarahkan pandangannya pada kamera. Dia pun terlihat memberikan tatapan tajam kepada para pengikutnya di Instagram.

Selain tampil tanpa make up, ternyata Luna Maya juga mengaku belum sempat mandi. Kondisi tersebut diungkapkan Luna Maya melalui keterangan foto.

"16 hours of nonstop flight, 1 pimple, haven’t shower and I guess no filter needed! (Penerbangan 16 jam tanpa henti, satu jerawat, belum mandi dan aku rasa tidak perlu pakai filter)," tulis Luna Maya di Instagramnya, Senin (22/4/2019).

Meskipun tak menggunakan make up dan belum mandi, namun tetap saja foto Luna Maya banjir pujian dari warganet. Mereka mengatakan jika Luna Maya tetap cantik dalam kondisi apapun.

"Dasarnya sudah cantik ya mau enggak pakai make up atau enggak filter sekalipun," puji salah satu warganet.

Uniknya, bukan hanya memberi pujian pada Luna Maya, tak sedikit justru menyeret nama Syahrini dan menantang pelantun Sesuatu itu untuk melakukan hal serupa. Mereka merasa tak yakin jika penyanyi bernama lengkap Rini Fatimah Jaelani itu berani tampil dengan wajah polos seperti Luna Maya.

"Syahrini mana berani foto tanpa make up begini," sahut warganet lainnya.

"Si Fatimah (Syahrini) bisa begini enggak ya? Enggak sulam alis, enggak bedakan, enggak softlens, enggak eyeliner, enggak bulu mata, enggak lipstik, enggak blush on," tambah pengguna Instagram lainnya.

Seperti diketahui, semenjak menjalin cinta dengan Reino Barack hingga akhirnya menikah, Syahrini kerap kali dibandingkan dengan Luna Maya. Hal tersebut lantaran sebelum menjalin kasih dengan Syahrini, Reino sempat berpacaran dengan Luna Maya selama 5 tahun.

