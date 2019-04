JAKARTA - Usia kandungan DJ asal Thailand, Katty Butterfly, diketahui sudah memasuki bulan ke sembilan. Pada hari ini, dirinya bahkan diharuskan sudah berada di rumah sakit untuk melakukan persalinan.

Sebelum berangkat ke rumah sakit pada pukul 12.00 WIB tadi, ia nampaknya cukup takut untuk menghadapi persalinan. Bahkan dalam akun Instagramnya, ia mengaku sulit tidur lantaran takut.

"Tidurlah," pinta Andri Tanu Wijaya, suami Katty.

"Enggak bisa tidur, takut," ucap Katty yang tengah berbaring di tempat tidur.

"Enggak bisa tidur? Besok jam 12 kita sudah mau ke Rumah Sakit lho?!," timpal sang suami.

Saat ini, DJ Katty beserta sang suami sudah berada di Rumah Sakit Grand Family Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ia bahkan sempat mengabadikan momen bersama sang suami serta dokter yang akan menangani kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

"God bless me and my daughter. Amiinnnn," tulisnya dalam akun Instagram.

