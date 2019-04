JAKARTA - Setelah aksi kaburnya ke Bali menjadi heboh, putri Ustadz Derry Sulaiman, Alyssa Spischack kini tampil beda dengan membuka hijabnya.

Bahkan dalam akun Instagramnya, @alyssaspischak, dara yang akrab disapa Icha itu bisa dibilang tampil seksi.

Dalam beberapa kolom komentar, netizen mempertanyakan penampilan baru Icha hingga memutuskan untuk membuka hijabnya.

Baca Juga: Kronologi Kaburnya Putri Ustadz Derry Sulaiman ke Bali

"Buka hijab kak? 😢," tanya @jum_*****

":( where is ur hijab?," tanya @reda*****.

Namun begitu, tidak ada jawaban yang pasti dari Icha dalam akun Instagramnya. Dalam salah satu keterangan keterangan fotonya, Icha hanya sedikit menjelaskan tentang penampilan barunya tersebut.

"If only looks could kill, everybody would be dead," atau bisa diartikan "Jika saja penampilan bisa membunuh, maka semua orang akan mati," tulis @alyssaspischak.

Sebelumnya Icha memutuskan untuk kabur ke Bali karena tak kuasa merasa dikekang dalam keluarga. Namun apakah keputusannya untuk membuka hijab karena masalah keluarga juga?

"Kemarin kabur dari rumah soalnya dikekang kan, gak boleh bebas, gak boleh ngelakuin apa yang aku mau. Aku mau mandiri juga," kata Icha beberapa waktu lalu.

Icha memang sebelumnya tinggal bersama ayah kandungnya. Semenjak ayah kandungnya meninggal dunia dan ibunya menikah dengan Ustadz Derry, Icha pun harus ikut tinggal bersama.

(edh)