JAKARTA - Astrid selaku CEO dari QQ Production angkat suara terkait kisruh dengan Baim Wong serta Lucky Perdana. Di mana kedua selebriti ini dianggap tidak penuhi komitmen dengan manajemennya.

Didampingi kuasa hukumnya, Astrid menunjukan bukti berupa chat dari Baim Wong soal kesepakatan bergabung dengan partai politik. Dan foto Lucky Perdana yang sepakat maju untuk menjadi seorang caleg (calon legislatif).

"Dari awal Januari 2018 sudah menjelaskan sistem kerjasamanya. I trust you, you trust me. Jadi enggak ada yang namanya kontrak tertulis," kata Astrid di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin (15/4/2019).

"Tapi chat by WhatsApp ada. Itu sudah jadi bukti. Itu bisa jadi bukti otentik," sambungnya.

Tak hanya bukti chat, Astrid kembali memberikan foto terkait pertemuannya dengan Baim pada Mei 2018 kemarin. Astrid bertugas sebagai perantara dengan parpol itu.

"Ini bukti foto saya dan Baim ketemu di Plaza Indonesia bulan Mei. Sejak Januari kita komunikasi lewat WhatsApp. Nah pas ketemu itu, Baim Wong besoknya ketemu sama orang yang saya pertemukan. Saat itu yang datang dari petinggi partai tersebut," sambungnya.

Lebih lanjut, di sinilah kisruh antara QQ Production bermula. Dikala Astrid dan Baim yang sudah sepakat bagi hasil yakni 10 persen untuk manajemen itu, tetapi tak digubris oleh Baim. Bahkan kala itu, Baim sudah mengundurkan diri sebagai caleg tetapi Astrid mengatakan bahwa pose Baim masih terpampang jelas lewat sosmed.

"Saya tanya, 'Baim gimana?' Dia bilang 'Sudah mba Astrid terimakasih mereka seneng loh saya masuk. Tapi kemudian dia bilang mengundurkan diri tapi di sosmed dan Google ada foto dia," paparnya.

"Saya bilang terserah. Yang pasti dia bilang mau kasih saya bukan 20 persen tapi 10 persen. Dia ngundurin diri jadi caleg tapi tetap jadi ikon itu partai," tutupnya.

Namun sayang hingga saat ini pihaknya belum mendapat itikad baik dari Baim Wong. Apabila Baim enggan memenuhi janji, Astrid berniat membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Dia (Baim) penuhi komitmen dan saling menghargai. Jadi jangan begitu caranya. Jadi kalau kita undang, klarifikasi, ya ini gimana dia kan, sudah sibuk mengisi acara-acara salah satu partai," ungkapnya.

"Ini kan perkenalan dia dengan partai tersebut dari manajemen artis QQ Production, harusnya dia bicara," pungkasnya.

(sus)