JAKARTA - Nama Baim Wong memang tengah naik daun berkat vlog-nya yang tengah banyak digandrungi. Namun sayang, di tengah namanya yang sedang melambung, Baim Wong malah terkena masalah dengan salah satu manajemen artis, QQ Production.

Tak sendiri, Baim Wong dan aktor Lucky Perdana dianggap menyalahi kesepakatan manajemem artis, yang diwakili oleh Astrid. Di mana kasus ini bermula ketika Baim Wong sempat ditawarkan menjadi caleg atau calon legislatif. Namun sayang, ketika pihak Baim dikabarkan sudah sepakat, justru terjadi ketidaksesuaian.

Hal itu langsung disampaikan Astrid saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Senin (15/4/2019).

"Mereka tidak memenuhi commitment gentlemen agreement. Dari awal Januari 2018, saya sudah menjelaskan sistem kerjasamanya. I trust you, you trust me. Jadi enggak ada yang namanya kontrak tertulis," kata Astrid.

Astrid pun sampai memperlihatkan hasil chat singkatnya dengan Baim yang kala itu ditawari nyaleg.

"Tapi chat by WA (WhatsApp) itu sudah jadi bukti. Itu bisa jadi bukti otentik," sambungnya.

Hingga pada akhirnya Baim mengundurkan diri sebagai caleg, tetapi dirinya masih diwajibkan menjadi icon dari salah satu partai. Sedangkan Lucky Perdana memang sudah maju pada pemilihan caleg.

Lantas apa yang menjadi permasalahan antara dua artis ini?

Astrid kembali mengatakan apabila keduanya telah menerima uang dari partai tersebut. Namun mereka lupa memberikan jatah pada manajeman yang mengusungnya.

"Presentase kalo Lucky 20% berarti Rp650 juta lagi, yang baru dia bayar Rp50 juta. Kalo Baim dia memang minta 10 persen (untuk manajemen) artinya kalau sebenarnya saya minta 20% karena memang manajemen kita standar 20% ya," terangnya.

"Itu harusnya Rp1 miliar, karena dia maunya 10% saya iyakan. Okelah saya bilang, kita bicarakan kita sepakat untuk 15%. Ya lebih kurang Rp500 sampai Rp750 juta lah untuk Baim (yang belum dibayarkan)," sambungnya.

Sayangnya dari penuturan Astrid, pihaknya belum dapat menghubungi Baim. Sedangkan Lucky Perdana telah membayarkan pada pihak manajeman sebanyak dua kali.

"Lucky masih (ada komunikasi). Kalo Baim saya enggak paham kenapa Baim. Kalo hati saya ini mengatakan Baim, orang baik gitu loh. Ya saya anggap dia apakah Baim ada masukan atau di brainwash. Saya enggak tau kenapa di jalan itu ini bisa terjadi. Saya enggak bisa menyalahkan Baim 100%. Karena enggak ada komunikasi lagi," paparnya.

Meski begitu, pihak QQ Production telah berusaha untuk membicarakan itu secara baik-baik pada Baim dan sayang tidak ada respon. Hingga pada akhirnya pihak manajemen bakal memilih jalur hukum apabila Baim masih tetap tidak menggubris.

Bahkan suami dari Paula ini akan dijerat dengan Pasal 1365 KUHP bila masih acuh. Di mana atas tuduhan melanggar hukum karena merugikan orang lain.

"Enggak dateng ya kita kirim lagi undangan kedua. Enggak dateng lagi kita kirim undangan ke tiga. Enggak dateng lagi, kita mengajukan gugatan, perdata. Di sana pun ada ruang mediasi 40 hari. Maksimal untuk mediasi dulu, sebelum kita bicara ke perkara. Nah itulah pangkal langkah-langkah yang kita lakukan," tutup kuasa hukum Astrid, Didit Wijayanto.

(sus)