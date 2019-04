CALIFORNIA - Pada Minggu malam (14/4/2019) waktu setempat, Ariana Grande menjadi penampil utama dalam Coachella Music and Arts Festival 2019. Menariknya, pelantun 7 Rings itu berduet dengan boy band *NSYC di atas panggung.

Bersama JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone, dan Chris Kirkpatrick, Ariana Grande menyanyikan Tearin' Up My Heart. Justin Timberlake dipastikan absen dalam penampilan tersebut karena disibukkan dengan tur konser ‘Man of the Woods’.

Tak sekadar bernyanyi, Ariana Grande juga melakukan tarian ikonik *NSYNC dalam penampilannya di Coachella. “(Berkolaborasi dengan Ariana Grande) merupakan mimpi bagi kami. Terima kasih telah berbagi momen ini bersama kami,” ujar JC Chasez di atas panggung seperti dikutip dari E! Online, pada Senin (15/4/2019).

Duet di panggung Coachella itu menguatkan dugaan bahwa *NSYNC akan kembali ke industri musik. Santer terdengar kalau comeback itu akan ditandai dengan kolaborasi bersama Ariana Grande.

Seorang sumber mengatakan, Lance Bass belum lama ini bertemu dengan Grande di sebuah studio musik di Indio, California, Amerika Serikat. Mantan kekasih komedian Pete Davidson itu bahkan dikabarkan menghadiahi Bass perhiasan Kate Mesta berhiaskan lirik lagu.

Spekulasi fans tentang kolaborasi Ariana Grande dan *NSYNC semakin kuat ketika pelantun Thank U, Next itu mengunggah sebuah video lawas di akun Instagram pribadinya, pada 12 April silam. Dalam video itu, terlihat Grande kecil menikmati pertunjukan *NSYNC yang membawakan lagu Thinking of You.

Dalam postingan selanjutnya, Grande mengunggah video dirinya tengah menari dengan latar lagu Tearin’ Up My Heart. “Obat terbaik. (Era) ‘90-an, baby,” tulisnya sebagai keterangan unggahannya.

Kemudian, beberapa jam sebelum Grande tampil di Coachella, Chasez berkicau, “Mic check, mic check. Satu, dua, apakah semuanya siap?” Kicauan itu kemudian dibalas Grande dengan, “Tentu saja.”

Sayang, hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian dari pihak *NSYNC tentang kemungkinan tur reuni. Seperti diketahui, sederet boy/girl band era ‘90-an kembali ke atas panggung dan menggelar tur reuni.

Backstreet Boys menggelar DNA World Tour, sementara Westlife kembali ke menemui para penggemarnya lewat The Twenty Tour. Spice Girls tanpa Victoria Beckham pun kembali ke dunia musik dengan menggelar Spice World 2019.*

