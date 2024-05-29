Ariana Grande Ajak Netizen Berdonasi untuk Palestina, Auto Banjir Pujian

JAKARTA - Pembantaian yang terjadi di Palestina oleh Israel turut menjadi sorotan para penyanyi Amerika Serikat. Salah satunya, Ariana Grande yang turut merasakan kepedihan itu.

Menariknya, pelantun We Can't Be Friends ini mengajak para pengikut Instagram-nya melakukan donasi untuk Palestina. Momen itu dibagikan Ariana di Insta Story-nya, @arianagrande.

BACA JUGA: Aziz Hedra Sangat Bahagia Wajahnya Terpampang di Instagram Ariana Grande

Dalam unggahannya, Ariana terlihat mere-post unggahan akun Instagram yang mengajak publik melakukan donasi untuk para korban genosida di Palestina lewat penggalangan dana. Palestine Children’s Relief Fund.

Meski tak menuliskan keterangan apapun di Insta Story-nya, Ariana tetap berusaha untuk menyuarakan dukungan dan solidaritasnya atas apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Terlihat penggalangan dana itu sudah mencapai USD 176 ribu lebih atau setara dengan Rp3,3 miliar.

Ariana Grande ajak netizen berdonasi untuk Palestina (Foto: Instagram/arianagrande)





Momen Ariana Grande mengunggah dukungan dan mengajak netizen berdonasi untuk Gaza ini menambah panjang deretan selebritis Hollywood yang ikut bersuara akan genosida ini.

Sebelumnya, ada Gigi Hadid, Anwar Hadid, Mark Ruffalo hingga The Weeknd yang cukup vokal menyuarakan dukungan untuk Palestina.

BACA JUGA: Ariana Grande Resmi Rilis Album Eternal Sunshine

Berkat aksi dukungannya ini, Ariana pun banjir pujian dari netizen Tanah Air berkat ajakannya berdonasi untuk Palestina.

“Makasih banyak udah speak up,” kata akun @vi*******.