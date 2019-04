JAKARTA – Nama Dian Sastrowardoyo sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Bermula dari Gadis Sampul tahun 1996, Dian menapaki kariernya di dunia hiburan Tanah Air.

Tak bisa dipungkiri, nama Dian mulai melambung setelah sukses membintangi film Ada Apa dengan Cinta. Perannya sebagai Cinta dalam film tersebut mengantarnya menjadi salah satu aktris paling dihormati di dunia akting Indonesia.

1. Cinta Idola Masa Remaja





Pada tahun 2002, Mira Lesmana dan Riri Riza terbilang sangat berani mengambil Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran utama dalam film Ada Apa dengan Cinta. Film drama remaja anak SMA itu sukses menyedot banyak penonton. Popularitas Dian dan Nicholas Saputra, pemeran Rangga, langsung meroket sejak saat itu.

Saat berperan sebagai Cinta, Dian masih terlihat polos tanpa begitu banyak makeup di wajahnya. Rambutnya yang lurus, panjang, dan terurai membuat penampilan Cinta sangat khas.

2. Berpenampilan Layaknya Wanita Karier





Gaya Dian Sastrowardoyo kemudian sedikit berubah setelah menikah dan memiliki dua orang anak. Dian pun mulai jarang terlihat tampil di layar lebar karena fokus untuk mengurusi keluarga.

Dalam beberapa kesempatan, Dian sering tampil layaknya wanita karier. Setelan dia terlihat semakin dewasa dengan balutan jas dan celana panjang. Sosok seperti itu juga dimunculkan oleh Dian ketika ia tampil dalam film Netfilx, The Night Comes for Us.

(sus)