JAKARTA - Kasus yang menimpa Audrey saat ini mencuri perhatian banyak kalangan termasuk para musisi dan artis tanah air. Salah satu penyanyi pendatang baru Heidi pun juga menumpahkan perasaannya lewat sebuah lagu.

Heidi atau yang dikenal dengan nama panggung “The Girl with The Hair (TGWTH)” kembali hadir dengan single terbarunya ‘As Long As’. Setelah memuntahkan perasaannya melalui debut singlenya ‘Soon Findland’, sebuah single yang menceritakan suasana hatinya.

Entah kebetulan atau tidak, lagu yang diusung oleh Heidi ternyata juga di dedikasikan kepada orang-orang yang tertindas. Tak hanya bully, bahkan ia juga mendedikasikan lagunya untuk kaum minoritas.

Baca Juga: Meriahkan Pesta Halloween, Heidi Klum Kenakan Kostum Michael Jackson

“Saya dedikasikan lagu ini kepada orang orang yang tertekan, minoritas, perempuan, misfits, musician, dykes, simply siapapun yang dibuat merasa oleh lagu ini, no matter the age, background, race. This song is to represent all,” ujar Heidi.

Sebagai musisi, Heidi ingin mengungkapkan dalam bersosialisasi seseorang tidak perlu berubah dan harus tetap menjadi diri sendiri.

Lagu ini diciptakan Heidi karena kebanyakan selama hidupnya ia merasa dituntut untuk melakukan ekspektasi-ekspektasi yang tidak jelas dari sekitarnya.

“Sebagai individu yang kreatif dan berbeda, saya selalu dibandingkan atau dipaskan dengan standar yang ada dimasyarakat, yang sebetulnya hal tersebut dibentuk dari sekelompok individu dalam lingkungan kita (social construct) yang menuntutnya untuk berubah,” kata Heidi.

Penyanyi yang enggan mengotakkan genre yang dipilihnya sebagai single terbarunya ini memang lumayan eksperimental. Dengan alunan pure folk, sedikit lebih ramai dari lagu sebelumnya, As Long As terdengar sedikit lebih country. Bisa dibilang single-nya kali ini lebih bernuansa Americana.

(edh)