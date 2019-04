JAKARTA - Indonesia menyisakan satu wakilnya di final Asia's Got Talent season 3. Siti Saniyah menjadi harapan terakhir Indonesia untuk bisa mempertahankan gelar juara di ajang Asia's Got Talent.

Harapan agar Siti bisa mengikuti jejak The Sacred Riana yang juara Asia's Got Talent musim sebelumnya, tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia. Anggun C Sasmi juga berdoa agar penyanyi kelahiran Depok tersebut bisa juara.

Meski mengharapkan Siti untuk juara, namun yang terpenting bagi Anggun adalah bagaimana sang finalis nanti setelah acara. Anggun berharap Siti bisa menggunakan Asia's Got Talent sebagai batu loncatan untuk bersinar di industri hiburan Asia, bahkan dunia.

"Ya mudah-mudahan. Soalnya kadang, apalagi di acara pencarian bakat ini, kadang kita sebagai juri dipertanggungjawabkan, suka ditanya, 'Kok mbak penyanyinya enggak diurusin?' Lho bukan kita yang urus karena di sini tugas kami hanya mencari dan menaruh mereka ke jalurnya. Sesudah itu tergantung dari mereka sendiri," tutur Anggun saat diwawancara di atas kapal pesiar Majestic Princess belum lama ini.

"Semua enggak harus tergantung dari acara ini. Ini bisa jadi batu loncatan. Berapa banyak pemenang dari acara kompetisi yang justru enggak sukses? Tapi justru mereka yang hanya jadi finalis, yang ambisinya luar biasa, yang lebih terkenal," lanjut ibu satu anak ini.

Menurut Anggun, Siti mempunyai potensi besar untuk menjadi seorang juara. Hanya saja, Siti kadang kurang percaya diri untuk menunjukkan dan mengeluarkan semua kemampuannya.

"Aku sudah kasih advice buat dia dari dia perform. Karena dia orangnya cantik, matanya bagus banget. Suaranya bagus. Makanya buat aku, dia punya senjata. Senjata dia banyak dan harus digunakan untuk membangun rasa kepercayaan diri dia," ujar Anggun.

Sebagai informasi, final Asia's Got Talent season 3 akan ditayangkan di AXN pada 11 April 2019. Selain Siti, ada delapan kontestan lain yang akan akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Berikut ini adalah nama 9 finalis Asia's Got Talent:

• Pesulap Eric Chien dari Taiwan

• Grup tari hip-hop JUNIOR GOOD VIBES dari Filipina

• Grup tari hip-hop MANIAC Family dari Taiwan

• Grup vocal perempuan NAMA dari Malaysia

• Pasangan penari Power Duo dari Filipina

• Artis bayangan tangan Shadow Ace dari Filipina

• Penyanyi Siti Saniyah dari Indonesia

• Manusia Kalkulator YAASHWIN SARAWANAN dari Malaysia

• Pebakat khusus cyr wheel YANG SHIH HAO dari Taiwan

