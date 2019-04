JAKARTA - Kasus penganiayaan yang menimpa Audrey, siswi asal Pontianak, Kalimantan Barat banyak menyedot perhatian publik Tanah Air. Sampai-sampai tanda tagar dengan kalimat #JusticeForAudrey menjadi trending topic.

Kabar penganiayaan Audrey sampai juga ke telinga aktris dunia. Salah satunya aktris asal Bollywood yakni Kareena Kapoor.

Pemain film 3 Idiots ini menyematkan pose gambar wajah seorang perempuan yang bertuliskan tanda tagar #JusticeForAudrey. Tak hanya itu, ia juga menyematkan sebuah kalimat menyentuh untuk Audrey.

Kareena mengecam keras aksi tindak penganiayaan tersebut. Bahkan ia juga muak dengan penganiayaan yang terjadi pada perempuan.

Segenap doa dikirimkan oleh bintang Bollywood itu pada Audrey. Dan setidaknya ia juga mengajak para pengikutnya.

"We are all here with you Audrey ❤❤. So sad and sickening to hear about this news.. Child abuse is no joke. Let's send all our prayers towards Audrey and her family. (Kami semua di sini bersama kamu Audrey. Sedih dan muak ketika mendengar berita ini. Pelecehan anak bukan lelucon. Mari kita kirim semua doa untuk Audrey dan keluarganya)," tulis Kareena Kapoor.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahan tersebut lantas ikut berkomentar. Bahkan adapula netizen asal Indonesia yang ikut setuju dengan apa yang ditulis oleh Kareena Kapoor.

"Artis luar aja peduli pokoknya pelaku harus dihukum seberat beratnya, thank you @therealkareenakapoor," tulis @ainy26_.

"Sampai di India tau, y Allah indonesia," tulis @mariasugiantara.

"Sampe mba Kareena Kapoor peduli lo min," tulis @evi_wahyuni28.

Sekadar informasi, penganiayaan yang diterima Audrey diviralkan oleh sebuah akun twitter bernama @syarifahmelinda. Akun itu menceritakan bagaimana Audrey dikeroyok oleh 12 siswi SMA.

Kasus penganiayaan Audrey terjadi pada 29 Maret 2019 silam. Kala itu Audrey dijemput oleh satu dari siswi SMA di kediaman kakeknya. Oknum siswi SMA ini meminta Audrey mempertemukan dengan kakak sepupunya, PO, dengan alasan, ada yang ingin dibicarakan mereka.

Setelah bertemu, PO terlibat baku hantam dengan siswi SMA berinisial DE. Tiga teman DE turut melakukan kekerasan terhadap Audrey. Mulai dari pem-bully-an, penjambakan rambut, penyiraman air, hingga membenturkan kepala Audrey ke aspal bahkan menginjak perut dan merusak kemaluan Audrey.

