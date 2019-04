SEOUL - Sebelum akhirnya bergabung dengan Paradigm Talent Agency medio 2018, Tiffany Young ternyata sempat dipinang beberapa agensi besar Asia. Dia mengaku, memiliki alasan kuat untuk menolak pinangan tersebut.

Kepada Paper Magazine, Tiffany Young mengungkapkan, Girls’ Generation (SNSD) menjadi alasannya menepis tawaran deretan agensi tersebut. Dia tak mau dipisahkan dengan grup yang membesarkan namanya tersebut.

Bergabung dengan agensi Asia, berarti Tiffany Young harus siap mengikuti aturan ketat perusahaan. Salah satunya, soal kolaborasi dengan artis dari label berbeda yang terbilang sulit.

Karena tak ingin berpisah dengan SNSD, maka Tiffany memilih berlabuh dengan Paradigm, agensi asal Amerika Serikat yang memiliki cabang di Inggris dan kanada. Dengan begitu, penyanyi 29 tahun itu berada di bawah atap yang sama dengan Eric Nam, Ed Sheeran, Coldplay, dan Jason Mraz.

Setelah resmi (bergabung dengan Paradigm) aku kabari mereka. Aku bilang, ‘Kalau kalian membutuhkanku, aku akan datang. Karena aku punya kebebasan itu’,” kata Tiffany Young kepada Paper Magazine seperti dikutip dari Koreaboo, pada Rabu (10/4/2019).

Tiffany Young menambahkan, “Aku dan rekan-rekan SNSD saling memiliki dan percaya satu sama lain. Bagaimana tidak? Kami sudah bersama selama 13 tahun.”

Pelantun I Just Want to Dance tersebut menjelaskan, saat ini para member SNSD seperti sedang mengenyam pendidikan tinggi. Mereka memutuskan untuk mengambil jurusan yang berbeda dan berjalan dengan perbedaan itu.

Meski begitu, bukan berarti personel SNSD tak terhubung satu sama lain. Tiffany dan personel SNSD lainnya tergabung dalam sebuah grup chat yang mana mereka saling mendukung dan menguatkan di dalamnya.

Kebersamaan Tiffany Young dengan SNSD bahkan menginspirasinya menciptakan lagu Over My Skin yang dirilis pada 28 Juni 2018.*

