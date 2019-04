SEOUL - BLACKPINK dijadwalkan tampil dalam talk show Late Late Show with James Corden pada 18 April 2019. Penampilan tersebut merupakan bagian dari promosi mini album terbaru BLACKPINK, ‘Kill This Love’ di Amerika Serikat.

Dalam program talk show populer tersebut, Jennie cs akan bercerita tentang album baru mereka, penampilan di Festival Coachella, dan tur In Your Area di Amerika Utara. Selain BLACKPINK, aktor The Amazing Spider-Man Andrew Garfield dan aktris Lake Bell juga akan tampil dalam program tersebut.

BLACKPINK memulai promosi mereka di Amerika Serikat sejak awal tahun 2019. Dimulai dari The Late Show with Stephen Colbert pada 11 Februari 2019, dilanjutkan Good Morning America sekitar 3 hari kemudian.

Promosi tersebut mampu melambungkan popularitas BLACKPINK dan membawa grup itu menembus chart Global Top 50 Spotify. Ketika berita ini diturunkan, BLACKPINK berada di peringkat ketujuh chart tersebut.

BLACKPINK berada di belakang Billie Eilish (Bad Guy), Lil Nas X (Old Town Road), Daddy Yanke (Con Calma), Ariana Grande (7 Rings), dan Jonas Brothers (Sucker). Kesuksesan BLACKPINK menembus 10 besar chart tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi industri musik K-Pop.

Sebelumnya, capaian tertinggi musisi K-Pop di chart Spotify dibukukan oleh BTS. Boy band fenomenal asuhan Big Hit Entertainment itu sempat menempatkan Fake Love di peringkat 14 Global Top 50 Spotify pada Mei 2018.

Saat ini, BLACKPINK tengah mempersiapkan penampilan mereka di pembukaan Festival Coachella di Indio, California, Amerika Serikat, pada 12 April 2019. Mereka akan tampil dengan sederet musisi besar dunia lainnya seperti Childish Gambino, Janelle Monae, DJ Snake, hingga Diplo.

Dari Coachella, Lisa cs akan menggelar konser tur In Your Area di Los Angeles, pada 17 April 2019. Kemudian pada 19 April 2019, BLACKPINK akan kembali menggebrak panggung Coachella dan melanjutkan tur mereka di Chicago dan Hamilton.*

(SIS)