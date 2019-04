JAKARTA - Film kolaborasi antara Screenplay Films, Astro Shaw, SCM, dan Blackfag, berjudul Police Evo, membuat aktris cantik Raline Shah berhasil mewujudkan mimpinya bermain dalam genre action. Bukan hanya tampil sebagai figuran, dalam film yang tayang di Malaysia dan Indonesia ini, Raline didapuk untuk memerankan seorang anggota polisi yang ditugaskan unfuk membongkar jaringan mafia narkoba.

Kepiawaian Raline Shah dalam akting laga serta skill menggunakan senjata, nampak terlihat dalam film yang akan tayang 18 April 2019 mendatang diseluruh bioskop di Indonesia.

Bahkan ia mengaku sama sekali tak menggunakan stuntman dalam film yang dibintangi oleh Tanta Ginting, Mike Lucock, serta beberapa aktor kenamaan Malaysia, seperti Shaheizy Sam, Zizan Razak, dan Hasnuk Rahmat.

Baca Juga: Raline Shah Tanggapi Santai Pemeriksaan Pesta Ulang Tahun Seungri

Termasuk dalam adegan ranjang yang akan dimainkan oleh raline Shah beserta Tanta Ginting. Wanita 34 tahun tersebut mengaku juga tak menggunakan pemeran pengganti dalam agedan panas tersebut.

"Ini karya yang dedikasi tinggi dan disiplin yang tinggi sesuai apa yang diharapkannya. Saya tidak pakai stunt in disini. Bahkan untuk adegan rajang. saya belum pernah punya adegan ranjang sama pemain. Tapi adegan ranjangnya sama Tanta Ginting," tutur Raline Shah saat ditemui di acara press junket Police Evo di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Bisa beradegan ranjang dengan sosok Raline Shah dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi Tanta Ginting. Namun ia mengaku sempat takut dan harus meminta izin terlebih dahulu pada sang lawan main.

"Hahaha agak takut saya sebenarnya, harus izin sana sini dulu, sama nanya mana yang boleh dipegang mana yang enggak boleh. Jadi harus ada yang dijanjiin dulu," papar Tanta Ginting.

"Nanti kalian lihat sendiri. Lumayan membanggakan di bagian saya hahaha Jadi kalau ditanya pernah ranjang enggak? Pernah dong. Sama siapa? Raline, yah... Hahaha," candanya.

Sementara itu, Tanta mengungkap bahwa adegan ranjang yanh dilakukannya bersama Raline murni sebatas profesional kerja. Meski ia merasa kesulitan beradegan ranjang di atas sebuah kapal.

"Kita profesional jadi enggak yang sampai take berkali-kali. Oh.. tapi adegan ranjang itu di kapal, jadi goyang, ribet jadinya, haduuhh.. tapi enggak sih semua aman. Take nya sesuai kebutuhan angle lah," pungkasnya.

(edh)