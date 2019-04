SEOUL – BTS atau Bangtan Boys resmi merilis teaser music video (MV) terbaru berjudul Boy With Luv pada Senin, 8 April 2019 tengah malam waktu setempat atau Minggu, 7 April 2019 pukul 22.00 WIB. MV ini sebagai bagian dari album BTS, Map Of The Soul: Persona.

Dalam lagu Boy With Luv, BTS berkolaborasi dengan musisi Amerika, Halsey. Hal itu terlihat dalam teaser yang berdurasi 46 detik, di mana Halsey menjadi pembuka MV terbaru dari grup asuhan Big Hit Entertainment tersebut.

Halsey terlihat sebagai penjaga bioskop. Tak berselang lama, Halsey yang keluar dari gedung tersebut melewati tujuh personel BTS.

Kala itu RM cs tengah duduk di sebuah sofa panjang dengan busana berwarna pink mendominasi. Selain itu, kata Persona juga muncul sebagai papan nama di bioskop tersebut.

Berlanjut pada segmen berikutnya, tampak RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook membelakangi kamera, sehingga hanya terlihat punggung dengan pencahayaan siluet. Di atas mereka terpampang tulisan Love yang cukup terang.

Sepanjang penampilan Halsey memang tak terdengar bunyi nada atau nyanyian suara baik dari BTS maupun penyanyi Amerika tersebut. Baru pada saat terlihat siluet ketujuh member, muncul sebuah iringan musik dengan satu kalimat lirik yang dinyanyikan oleh Jungkook berbunyi, "And then boy with love."

Hingga berita ini diturunkan, teaser dari MV BTS berjudul Boy With Luv ini sudah ditonton oleh lebih dari 9,8 juta viewers di YouTube. Sementara di media sosial lainnya seperti Twitter, #BoyWithLuv menjadi worldwide trending topic selama beberapa jam setelah teaser itu dirilis.

Park Jimin pun menunjukkan ketidaksabarannya menyambut comeback grupnya. Pria 23 tahun itu kemudian menuliskan, “Akhirnya terbuka untuk umum."

Sebagai informasi tambahan, video klip beserta album terbaru BTS akan rilis serempak pada 12 April pukul 18.00 KST atau sekira pukul 16.00 WIB. Boyband yang memulai debutnya pada 2013 itu akan segera memulai promo lagu terbaru mereka lewat acara Saturday Night Live dengan Emma Stone pada episode 13 April mendatang.

Sementara di Korea sendiri, pelantun IDOL itu baru akan memulai dalam program acara musik mingguan Mnet episode 18 April 2019.

