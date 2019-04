SEOUL – Girl band BLACKPINK akhirnya comeback dengan merilis musik video (MV) Kill This Love, pada 5 April 2019 pukul 00.00 KST (4 April 2019 pukul 22.00 WIB). Menariknya, hanya dalam waktu 4 jam 13 menit, MV tersebut sudah ditonton 10 juta kali.

Dengan rekor tersebut, BLACKPINK sukses menekuk rekor MV Yes or Yes milik TWICE yang pada November 2018, meraih 10 juta viewers dalam waktu 10 jam dan 27 menit. Tak hanya itu, Kill This Love juga sukses memecahkan rekor MV IDOL milik BTS yang meraih tuaian serupa dalam waktu 4 jam 16 menit. Sehingga, jumlah viewer kedua MV itu hanya selisih 3 menit.

Baca juga: Dijodohkan, Denny Sumargo Anggap Chelsea Islan Adik

Hingga berita ini diturunkan, MV Kill This Love sudah ditonton lebih dari 29 juta kali. Bersamaan dengan perilisan video musik tersebut, BLACKPINK juga resmi melepas ke pasaran mini album terbaru mereka, ‘Kill This Love’.

Dalam mini album keempat tersebut, BLACKPINK menyajikan empat lagu baru: Kill This Love, Don’t Know What To Do, Kick It, dan Hope Not. Sementara lainnya merupakan lagu Ddu-Du Ddu-Du yang diremix.

Di lain pihak, YG Entertainment memutuskan untuk membatalkan konferensi pers perilisan album baru BLACKPINK yang harusnya digelar pada hari ini (5/4/2019), pukul 11.00 KST. Dalam keterangan resminya, agensi itu mengaku membatalkan event tersebut untuk menghormati para korban insiden kebakaran hutan di Provinsi Gangwon.

Sekadar informasi, insiden kebakaran hutan itu menewaskan 2 orang dan menyebabkan 4.000-an warga mengungsi. “Kami melakukan ini sebagai bentuk solidaritas bagi para korban kebakaran di Goseong-Sokcho, Provinsi Gangwon. Kami berbelasungkawa untuk para korban,” ungkap YG Entertainment, seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (5/4/2019).

Baca juga: BLACKPINK Tampil Garang di Teaser Kill This Love

YG Entertainment berharap, para penggemar dan jurnalis dapat mengerti keputusan yang mereka ambil.

(SIS)