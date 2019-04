JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari aktris Kartika Putri. Saat ini ia dikabarkan mengalami cacar air.

Dalam unggahan Instagram Storiesnya, Kartika Putri nampak membagikan kondisi terkini wajahnya. Ia meminta doa untuk kesembuhannya.

"Di tangan aja sedih. Ini sudah ke wajah dan leher. Mohon doanya ya semua biar aku cepat sembuh. Aamiin...," tulis Kartika Putri di Instagram Storiesnya.

Bukan hanya mengabarkan dan meminta doa agar dirinya bisa lekas sembuh, Kartika Putri juga turut mengucapkan terima kasih pada sang suami lantaran selalu memuji kecantikannya walau banyak cacar air yang tumbuh di wajahnya.

"Doain ya semua besok enggak makin banyak... Makasih ya @habibusmanbinyahya atas support yang bilang aku tetep cantik. Simple word but it means a lot for me," paparnya.

"Abaikan bibir bengkak karena tumbuh di bibir juga," pungkasnya.

