JAKARTA - Keponakan penyanyi Ashanty, Millendaru kembali menjadi sorotan. Kali ini, dirinya diketahui tengah berada di Bali untuk menghabiskan masa liburan.

Pada unggahan fotonya, Millen diketahui tampil dengan mengenakan bikini berwarna hitam. Bahkan ia juga sempat bertemu dengan Hotman Paris saat berada di sebuah beach club.

Sempat mendapat hujatan, Millen yang menyamakan dirinya dengan Kendall Jenner nampak memberi pesan kepada haters. Ia mengungkap bahwa dirinya tak mau menanggapi perkataan haters terhadapnya.

"Kendall jenner. I dont even care what people say about me anything. Luv u haters," tulis Millendaru pada keterangan foto.

Pada foto tersebut, Millen diketahui tengah duduk di pinggir pantai dengan kaki menyilang. Bukannya fokus terhadap keindahan foto dan keterangannya, netizen justru mencibir bagian pangkal paha Millen yang mencuri perhatian.

"Gilaa item bgt sudut selan**angannya," tukud ahmadnk_.

"Daki selan**angannya parah, tebel banget, item," tukus @fahmue.pictures.

Tak hanya menyoroti bagian pangkal paha Millen yang menghitam, netizen juga menanyakan mengenai kelamin dari sepupu Aurel Hermansyah tersebut. Sebab, Millen sendiri diketahui merupakan seorang laki-laki.

"Udah operasi dia," tanya @alfitriana_iswandi_.

"Keknya diselipin ke bawah," tulis @hidiw_fahrezs1612.

