JAKARTA – Aktris Barbie Kumalasari berbicara blakblakan soal kedekatan Lucinta Luna dengan beberapa pria. Seperti diketahui, pedangdut kontroversial itu sempat mengklaim memacari 25 pria terkenal, dari aktor hingga atlet.

Barbie Kumalasari mengungkapkan, presenter Richard Kyle adalah satu dari 25 pria itu. Dari pengakuan Lucinta Luna, hubungan itu terjalin sebelum aktor asal Australia tersebut menjalin hubungan hubungan asmara dengan Jessica Iskandar (Jedar).

"Kabarnya sih begitu (didekati Richard Kyle). Mereka berkenalan dari DM di Instagram. Terus, Richard Kyle sempet nyamperin Lucinta Luna. Itu bener sih," ujar Barbie Kumalasari saat ditemui di kawasan Tendean,Jakarta Selatan pada Senin (1/4/2019).

Semua cerita itu, menurut Barbie Kumalasari, didengarnya langsung dari Lucinta Luna. β€œItu sih pengakuan dia (Lucinta Luna). Aku tak sampai mengepoin isi percakapan mereka di DM. Katanya, mereka sempat beberapa kali jalan bareng,” ungkapnya.

Sayang, perempuan yang juga berprofesi sebagai pengacara ini enggan membocorkan lebih lanjut tentang kedekatan Lucinta Luna dan Richard Kyle. Terlebih, Kyle tengah membangun hubungan asmara dengan Jessica Iskandar saat ini.

"Bingung juga ya nanti kalau pihak sana (Jessica Iskandar) enggak terima atau nggak ngaku. Bisa-bisa, mereka bertengkar nanti. Tapi intinya, banyak cowok yang mengejar-ngejar Lucinta Luna.”*

