JAKARTA – Lucinta Luna dikabarkan bakal kembali memperbaiki bagian wajahnya dengan menjalani operasi plastik (oplas) di Korea Selatan. Hal itu disampaikan oleh Barbie Kumalasari, sahabat sang pedangut.

Kumalasari mengungkapkan, Lucinta Luna akan menjalani prosedur meniruskan wajah di Negeri Ginseng tersebut. Untuk itu, dia ditemani Kumalasari akan berangkat pada 26 April 2019.

“Iya, kami berangkat bareng. Dia pengin punya muka lebih tirus katanya,” kata Barbie Kumalasari saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (1/4/2019).

Sebelumnya, Lucinta Luna sempat berbicara blakblakan tentang keputusannya mengubah penampilan kepada Hotman Paris Hutapea. Dia mengaku, menjalani serangkaian prosedur oplas, mulai dari potong rahang, face lift, implant payudara, memperbaiki bentuk pinggang, bokong, hingga hidung. Semua prosedur itu, menurutnya, menghabiskan dana hampir Rp1 miliar.

Setelah menjalani oplas di Korea, Kumalasari mengungkapkan, dirinya dan Lucinta Luna bersiap untuk menggarap video musik single terbaru mereka, Boneka KW. Istri Galih Ginanjar itu memastikan, syuting video klip akan dilakukan di luar negeri setelah Idul Fitri 2019.

“Kalau enggak Korea Selatan, kemungkinan besar di Belanda (Amsterdam) atau Rusia. Masih belum tahu,” ungkapnya menambahkan.

Meski tak sedikit pihak yang mempertanyakan keputusannya menggandeng Lucinta Luna sebagai rekan duet, namun Kumalasari menilai, pedangdut kontroversial itu sebagai orang baik. “Dia itu terlalu polos, jadi banyak orang yang memanfaatkannya.”*

