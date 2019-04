JAKARTA – Penyanyi Agnez Mo akhirnya buka suara terkait komentar nyinyir di media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Dalam komentar tersebut, Agnez Mo seakan menyamakan sang mantan kekasih dengan sampah.

Melalui unggahan di Insta Story pada 30 Maret 2019, pelantun Overdose tesebut kemudian meluruskan komentar yang sudah terlanjur menyebar tersebut. Agnez Mo menegaskan bahwa dia tak pernah melontarkan komentar kasar untuk siapapun.

Agnez pun meminta kepada publik untuk tak memercayai komentar yang dibuat seolah-olah mewakili opininya tersebut. “Please don't believe everything you hear on TV or read on social media (Tolong jangan percaya semua yang kalian dengar di TV atau baca dari media sosial),” ujar Agnez Mo.

Dia menambahkan, “I Would never ever talk shit about people like that. Especially in interviews or for the media (Aku tidak akan pernah berbicara omong kosong tentang orang seperti itu, terutama dalam wawancara atau untuk media).”

Menurut penyanyi 33 tahun tersebut, hidupnya sudah terlalu indah sehingga tak memiliki waktu untuk menggunjingkan orang lain. “Saya memiliki terlalu banyak berkat dalam hidup saya (terima kasih Tuhan untuk itu). Menebarkan keburukan, bukanlah karakterku.”

Sekadar informasi, klarifikasi Agnez Mo ini bermula setelah sebuah akun Instagram atas nama @abdiromyo mengunggah foto hitam putih sang musisi. Dalam foto itu, dia menyelipkan komentar yang seolah-olah ditujukan Agnez Mo untuk Gisella Anastasia yang saat ini berstatus kekasih Wijaya Saputra.

“Ketika disinggung soal sang mantan (Wijaya Saputra) yang tengah dekat dengan @gisel_la, jawaban @agnezmo lantas membuat awak media mencerna lagi maksud dari jawab tersebut,” tulis akun tersebut.

“Seringkali saya kalau lagi buang sampah, sampai di rumah saya enggak ernah mau ingat lagi kotoran apa saja tadi yang saya buang,” pungkasnya.*

