JAKARTA - Westlife akhirnya menyanggupi permintaan penggemar Indonesia untuk menambah jadwal konser mereka.

Sebelumnya, konser Westlife bertajuk The Twenty Tour 2019 hanya akan digelar pada 7 Agustus 2019 di ICE BSD, Tangerang, namun ditambah satu hari sebelumnya yakni 6 Agustus.

Mengenai sistem pembelian tiket konser Westlife bertajuk The Twenty Tour 2019 untuk tanggal 6 Agustus 2019, Full Color Entertainment selaku promotor konser Westlife menjelaskan akan membuka pemesanan pada Selasa, 2 April 2019 pukul 11.59 WIB.

"Kita membuat konser Westlife tambahan ini untuk mengakomodir para penggemar Westlife di Indonesia karena banyak yang belum kebagian tiket konser," ujar David Ananda selaku penyenggara dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (1/4/2019).

Lebih lanjut, David menambahkan jika penonton bisa mendapatkan tiket tersebut di gerai Full Color Entertainment di Mall Taman Anggrek ataupun bisa didapatkan secara online melalui tiket.com dan westlifejakarta.com.

Terkait harga tiket penambahan konser Westlife, tidak terjadi perubahan harga. Misalnya saja untuk kategori Diamond VVIP dibanderol dengan harga Rp2.500.000, Platinum Rp1.950.000, Gold Rp1.500.000 serta Silver Rp990.000.

Sebagai informasi tambahan, konser Westlife bertajuk The Twenty Tour 2019 menjadi konser reuni empat personelnya Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan sejak pertemuan mereka setelah 7 tahun vakum.

Nantinya Westlife akan membawakan lagu terbaru mereka yakni Better Man juga Hello My Love.

Selain itu pula tembang kenangan seperti Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, I Have a Dream, Seasons in the Sun, Fool Again, My Love, What Makes a Man, Uptown Girl, Unbreakable, Mandy, You Raise Me Up juga Unbreakable juga akan dinyanyikan dalam konser Westlife.

(edh)