JAKARTA - Permintaan tinggi akan tiket konser The Twenty Tour Westlife membuat pihak promotor bekerja keras meminta tambahan penampilan. Setelah melewati proses negosiasi, Full Color Entertainment mengumumkan bahwa jadwal resmi konser Westlife resmi ditambah.

Pengumuman penambahan konser itu disampaikan langsung oleh Full Color Entertainment melalui pers realese yang disebarkan. Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan dipastikan tampil di Indonesia pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 di ICE, BSD, Tangerang.

"Selamat pagi... kabar gembira untuk para penggemar Westlife di Indonesia, karena antusias yang sangat luar biasa akhirnya Westlife The Twenty Tour 2019 konser di Indonesia 2 Hari," bunyi pengumuman tersebut.

Penjualan tiket untuk penampilan tanggal 6 Agustus baru akan mulai dibuka pada hari Selasa, 2 April 2019, pukul 11.59 WIB. Pada penjualan tiket perdananya, tiket habis diserbu oleh penggemar hanya dalam kurun waktu dua jam.

Full Color Entertainment mematok harga tiket konser Westlife dari kisaran harga Rp 750.000 hingga Rp 2.500.000. Full Color Entertainment membaginya menjadi empat kategori tiket yakni Diamond VVIP Rp 2.500.000, Platinum seharga Rp 1.950.000, Gold dengan harga Rp 1.500.000, dan Silver seharga Rp 990.000.

"Manajemen Westlife juga meminta supaya semua kelas dapat dibuat duduk (all seating class) agar semua fans dapat menyaksikan pertunjukan idola mereka dengan santai dan nyaman," ujar David Ananda, perwakilan dari Full Color Entertainment.

Pada persembahan konsernya nanti Westlife akan menampilkan lagu terbarunya dan tentunya juga akan membawakan lagu-lagu hits andalan mereka seperti Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, I Have a Dream, Seasons in the Sun, Fool Again, My Love, What Makes a Man, Uptown Girl, Unbreakable, Mandy, You Raise Me Up, Unbreakable dan masih banyak lagi.

