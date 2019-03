JAKARTA - Sutradara film Thailand, Parkpoom Wongpoom kembali dengan proyek layar lebar terbarunya. Lama absen, Parkpoom comeback lewat film bergenre drama fantasi berjudul Homestay.

Homestay menjadi film pertama Parkpoom yang bergenre drama fantasi. Selama kariernya, sutradara 40 tahun tersebut dikenal lewat film-film horornya. Film horor tersukses Parkpoom yang sangat terkenal di Indonesia adalah Shutter (2004).

"Horor dan fantasi jelas berbeda. Kesulitannya juga berbeda. Di (genre) drama fantasi ini, saya harus detail dalam produksinya, juga merasa tertantang yang membuat kemampuan saya jadi lebih bertambah," ujar Parkpoom dalam gala premiere Homestay di CGV Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).

Baca Juga: Vaani Kapoor Giat Belajar Tari Demi Film Shamshera

"Selain itu, lewat proyek ini saya keluar dari comfort zone saya selama ini , yakni film horor. Jadi saya merasa bangga dengan film ini. Tapi nanti pasti saya akan kembali lagi mengarahkan film horor," lanjut pria yang akrab disapa Oh tersebut.

Homestay sendiri merupakan film tentang arwah gentayangan yang diizinkan untuk hidup lagi dengan masuk ke dalam tubuh seseorang yang bunuh diri.

Hidup dalam tubuh baru, arwah tersebut diharuskan menemukan alasan mengapa pemilik tubuhnya dulu memilih untuk bunuh diri. Sang arwah memiliki waktu 100 hari untuk memecahkan misteri tersebut. Jika gagal, maka sang arwah akan benar-benar mati.

Film berdurasi 132 menit tersebut diambil dari novel best seller Jepang karya Eto Mori. Butuh waktu satu dekade untuk Parkpoom akhirnya bisa mendapatkan lisensi dan izin mengadaptasi novel Eto Mori menjadi film Homestay.

"Cerita di novel ini memberi semangat pada pembacanya, untuk mencintai hidup dan diri sendiri. Harapannya, melalui film ini kita bisa memberi semangat hidup pada mereka yang merasa tidak dicintai dan mengirimkan pesan bahwa sebenarnya ada orang yang mencintai kita di sekeliling kita," tutur Parkpoom.

Homestay dibintangi oleh aktor-aktor muda Thailand yang tengah naik daun, yakni Teeradon Supapunpinyo atau Jammy James (sebagai Min), Cherprang Areekul BNK48 (sebagai Pi), dan Natthasit Kotimanaswanich atau Best (sebagai Menn). Di Indonesia, film produksi GDH ini akan tayang mulai 10 April 2019.

(edh)