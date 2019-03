JAKARTA - Rencana Westlife menggelar konser 20 tahunnya di Indonesia benar-benar disambut dengan animo luar biasa dari masyarakat. Tiket konser bertajuk Westlife The Twenty Tour 2019 sudah ludes terjual hanya dalam kurun waktu dua jam saja.

Full Color Entertainment, selaku promotor, membuka penjualan tiket pada hari Kamis 28 Maret 2019 pukul 11.59 WIB. Tiket konser itu ternyata diserbu hingga habis terjual dalam 120 menit.

David Ananda, perwakilan dari Full Color Entertainment, cukup terkejut dengan antusiasme tinggi masyarakat terhadap konser ini. Ia pun sedang berupaya agar bisa menambah show demi memuaskan penggemar yang tak kebagian tiket.

"Kami selaku pihak promotor dan management Westlife sedang dalam tahap diskusi apabila memungkinkan untuk membuat show tambahan konser Westlife di Indonesia untuk menyenangkan para penggemar Westlife yang jumlahnya masih sangat banyak, semoga kami bisa segera menemukan tanggal dan waktu yang tepat," kata David dalam press release yang diterima Okezone.

Para penggemar Westlife tentunya sangat menantikan konser reuni seperti ini. Setelah tujuh tahun hiatus, Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan telah mengumumkan rencana turnya dan kembalinya mereka bersatu sebagai Westlife pada bulan Oktober 2018.

Pada persembahan konsernya nanti Westlife akan menampilkan lagu terbarunya dan tentunya juga akan membawakan lagu-lagu hits andalan mereka seperti Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, I Have a Dream, Seasons in the Sun, Fool Again, My Love, What Makes a Man, Uptown Girl, Unbreakable, Mandy, You Raise Me Up, Unbreakable dan masih banyak lagi.

Westlife dijadwalkan bertandang ke Indonesia pada 7 Agustus 2019 di ICE, BSD, Tangerang.

(aln)