SEOUL - Lama tak terlihat di layar kaca, No Min Woo dipastikan terlibat dalam penggarapan musim kedua drama Partners for Justice. Menurut Allkpop, aktor 32 tahun itu akan berperan sebagai dokter bernama Jang Chul.

Drama Partners for Justice akan menjadi proyek akting perdana No Min Woo dalam 4 tahun terakhir. My Unfortunate Boyfriend yang tayang pada 2015 diketahui sebagai karya terakhir sang aktor di layar kaca.

Baca juga: Marvel Studios Gandeng Angelina Jolie Bintangi The Eternals

Meski isu penggarapan Partners for Justice 2 sudah berembus sejak Oktober 2018, namun MBC belum mengumumkan deretan aktor dan tim produksi yang terlibat di dalamnya. Seperti diketahui, versi original Partners for Justice digarap oleh sutradara No Do Cheol serta duo penulis skenario Min Ji Eun dan Won Young Sil.

Kisahnya bertutur tentang Baek Bum (Jung Jae Young) dokter forensik yang dikenal nyeleneh. Dia kemudian bertemu seorang jaksa muda bernama Eun Sol (Jung Yu Mi) yang menjadi rekannya dalam memecahkan berbagai kasus kriminal.

Selain kedua Jung Jae Young dan Jung Yu Mi, drama Partners for Justice juga diperankan oleh sederet aktor Korea lainnya. Lee Yi Kyung, Park Eun Suk, Stephanie Lee, dan Oh Man Seok adalah beberapa di antaranya.

Baca juga: Tak Cukup Bukti, Pengadilan Tolak Gugatan No Min Woo Atas SM Entertainment

Drama Partners for Justice 2 dijadwalkan tayang pada Juni 2019.*

(SIS)