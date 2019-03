TANGERANG – Dua Lipa menghebohkan masyarakat Indonesia lewat penampilannya dalam sebuah acara yang digelar Selasa 26 Maret 2019 di kawasan BSD, Tangerang. Penyanyi kelahiran London ini sukses menghibur lewat beberapa lagu andalan seperti Blow Your Mind, Be The One, hingga I.D.G.A.F.

Dua Lipa menjadi deretan penyanyi wanita sukses di kancah musik dunia lewat lagu yang easy listening serta penampilannya yang memukau saat di panggung. Wanita yang usianya baru 23 tahun ini bahkan sukses mencetak berbagai penghargaan, yang teranyar adalah Grammy Awards 2019 sebagai solois wanita pendatang baru.

Dalam speechnya, Dua Lipa mengajak orang-orang untuk tidak berhenti menyerah untuk mewujudkan mimpinya. “Tak peduli darimana asal kalian, latar belakang kalian, atau apa yang kalian percaya, jangan biarkan itu menghalangi langkah dan mimpi kalian. Karena kalian berhak mendapatkan itu," ujar Dua Lipa.

Apa yang diucapkan oleh Dua Lipa nyatanya bukan isapan jempol semata, sejak usianya 14 tahun, Lipa memang berjuang untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang penyanyi. Lantas, pengorbanan apa saja yang dilakukan Dua Lipa? Simak ulasannya.

1. Tinggal Sendiri di London untuk menjadi musisi

Dua Lipa memang lahir di London, Inggris, tapi tidak banyak yang tahu jika keluarganya berasal dari Albania, Kosova. Nama ‘dua’ sendiri dalam bahasa Albania bermakna cinta.

Melansir situs Coolaccidents, ayah Dua Lipa bernama Dukagjin Lipa juga adalah seorang musisi. Ia bekerja di industri musik sebagai pendiri sebuah festival bernama Sunny Hill Festival di Kosovo. Maka tidak heran jika dalam diri Dua Lipa mengalir darah seni dari sang ayah.

Demi mewujudkan cita-cita, Dua Lipa yang sempat tinggal di kampung halaman orangtuanya di tahun 2008, kemudian hijrah ke London untuk mengembangkan kariernya.

Tidak bisa dipercaya jika Dua Lipa hidup seorang diri di London pada usia 14 tahun, dan disitulah awal mula perjuangan wanita yang mengidolakan sosok Christina Aguilera itu.

2. Diremehkan oleh guru musik

Memiliki suara khas dan bagus rupanya Dua Lipa pernah diremehkan oleh guru musiknya. Kala itu sang guru menilai jika warna suara Dua terlalu rendah dan ia tidak bisa masuk dalam klub paduan suara.

Namun apa yang dikatakan oleh guru vokalnya itu kini ditepis dengan kesuksesan yang diraih oleh Dua Lipa. Melalui aktivitas meng-cover lagu melalui YouTube, nama Dua Lipa mulai dikenal.

Hingga menginjak 18 tahun, Dua Lipa menandatangani kontrak pertamanya bersama Warner Bros. Records untuk merilis single perdana. “Aku ingat saat menelepon ayah dan ibu di Kosovo dan menyuruh mereka untuk datang ke London dan menyaksikan penandatangan kontrak,” kenang Dua Lipa seperti dilansir dari Coolaccidents.

3. Jadi penjaga tiket klub malam





Berhasil menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan musik ternama di Amerika, tidak membuat Dua Lipa jumawa. Pada usia ke 21 tahun, Dua Lipa diketahui berprofesi sebagai penjaga tiket klub malam di London. Pekerjaan itulah yang kemudian membangkitkan kepercayaan dirinya.

“Rahasia untuk bisa mendapatkan akses masuk ke tempat keren di ibu kota adalah kepercayaan diri yang penuh,” kata Dua Lipa kepada majalah US Amerika.

Kisah menarik lainnya adalah saat Dua Lipa harus merasa bersalah karena tidak membiarkan teman-temannya masuk karena penampilan mereka. “Aku tidak boleh memasukkan mereka ke klub malam gara-gara sepatu kets,” kenangnya.

4. Sukses mencetak hits dan mendapat banyak penghargaan





Penandatangan kontrak kerja Dua Lipa bersama Warner Bros. Records benar-benar membuka jalannya menuju kesuksesan. Setelah merilis singel pertama ‘New Love’, di lagu keduanya, Be the One menarik perhatian pecinta musik dunia.

Be The One meraih kesuksesan di seluruh Eropa, mencapai nomor satu di Belgia, Polandia dan Slovakia, serta masuk dalam 10 besar di lebih dari 11 wilayah Eropa. Hingga membawa Dua Lipa tur di Inggris dan kawasan Eropa lainnya.

Menyusul kesuksesan, Blow Your Mind (2016) menjadi lagu pertamanya di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. New Rules yang dirilis beberapa bulan kemudian juga menjadikan Dua Lipa sebagai solo wanita yang berada dipuncak di Britania Raya sejak ‘Hello’ milik Adele pada tahun 2015.

Atas pencapaian ini sejumlah nominasi hingga penghargaan sepanjang 5 tahun karier Dua Lipa di dunia musik. Di antaranya oleh American Music Awards (2018) sebagai New Artist Of The Year, BBC Music Awards (2017) melalui Album of The Year, dan masih banyak lagi lainnya.