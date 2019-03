JAKARTA - Dua Lipa untuk kedua kalinya tampil di hadapan para penggemarnya di Indonesia. Dua Lipa pertama kali datang ke Indonesia dalam ajang We The Fest (WTF) yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Berbeda dari penampilan sebelumnya, kali ini penyanyi asal Inggris tersebut hadir lewat undangan perayaan ulang tahun sebuah perusahaan di Indonesia. Acara pun dihelat di ICE BSD, Selasa 26 Maret 2019 malam.

Peraih penghargaan kategori Pendatang Baru Terbaik Grammy Awards 2019 ini membuka penampilannya dengan lagu Blow Your Mind (Mwah). Secara beruntun, Dua Lipa membawakan hits-hits andalannya seperti Be The One, I.D.G.A.F., Thinking 'bout You, One Kiss, Electricity, dan Scared To Be Lonely.

Sebagai penutup, New Rules pun dibawakan untuk memenuhi hasrat penonton yang hadir di acara tersebut. Para penonton sontak berteriak histeris karena lagu tersebut dibawakan sebagai penutup perjumpaan di konser itu.

Dua Lipa tampil cantik dalam balutan oversized blazer berwarna merah muda. Tak hanya dari segi fisik, penampilan Dua Lipa malam tadi juga sangat enerjik dari awal hingga akhir acara.

Selain Dua Lipa beberapa penyanyi kenamaan lain juga turut hadir seperti Agnez Mo, Dipha Barus, Kallula, Saykoji, dan URBOYTJ.

