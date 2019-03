JAKARTA - Isyana Sarasvati membuka konser perpisahan Boyzone di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2019). Tampil dengan balutan busana hitam, Isyana tampak begitu anggun di bawah sorot lampu panggung yang kian memancarkan pesonanya.

Aksi panggung Isyana Sarasvati dibuka lewat salah satu single andalannya, Kau Adalah. Namun berbeda dari biasanya, Isyana sedikit mengubah aransemen lagu tersebut.

Baca juga: Kompak Hadiri Pesta Ulang Tahun BCL, Luna Maya dan Ariel NOAH CLBK?

Setelahnya, Isyana memainkan emosi penonton lewat lagu Keep Being You yang bernuansa sendu. Dia juga menyempatkan diri untuk menyapa kerumunan penggemar Boyzone yang sudah memadati lokasi acara.

"Terima kasih sudah mengizinkan saya ada di panggung malam ini," tuturnya sambil mempersembahkan lagu terakhir yang dia bawakan, Heaven.

Baca juga: Ratusan Penggemar Antre Masuk Konser Perpisahan Boyzone di Senayan

Usai melantunkan Heaven di penghujung aksinya, Isyana Sarasvati tak lupa menyampaikan rasa terima kasih. Dia juga berharap agar penonton dapat menikmati penampilan terbaik Boyzone malam ini.

"Thank you so much semuanya. Semoga bersenang-senang bersama Boyzone," kata Isyana Sarasvati seraya meninggalkan panggung.

(sus)