JAKARTA - Boyband asal Irlandia, Boyzone, mengungkapkan keinginanya untuk duet dengan boyband asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS). Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ronan Keating.

Dalam sebuah wawancara, Ronan Keating mengungkap sangat tertarik dengan boyband K-Pop tersebut. Menurutnya, BTS memiliki paket lengkap sebagai grup vokal.

“BTS merupakan boyband paling bagus yang pernah saya lihat. Mereka adalah contoh boyband yang sempurna. Tarian, lagu, dan pakaian mereka sangat mengagumkan. Menurut saya akan sangat menarik jika Boyzone berkolaborasi dengan BTS,” terang Ronan Keating seperti dikutip dari Solopos, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Ratusan Penggemar Antre Masuk Konser Perpisahan Boyzone di Senayan

Keinginan tersebut, lanjut Ronan Keating, berharap bisa terlaksana sebelum Boyzone pamit. Sebelumnya, Boyzone telah menggelar konser pamit dengan bertajuk Thank You and Goodnight Tour. Konser tersebut diberi nama sesuai judul album terakhir Boyzone.

“Konser ini sangat luar biasa. Rasanya tidak seperti yang terakhir,” kata vokalis Boyzone, Shane Lynch.

Ronan Keating sangat senang grup musiknya tumbuh besar dan dicintai penggemar. Baginya, penggemar adalah keluarga yang paling dekat.

"Tanpa penggemar, kami tidak berarti,” tutur Ronan Keating.

Sebelumnya, Boyzone menggelar konser perpisahan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu 24 Maret 2019. Boyzone merupakan boyband yang tenar di era 90-an. Mereka sempat bubar di 1999, hingga akhirnya berkumpul kembali pada 2007. Baca juga: Farhat Abbas Tuding Hotman Paris Bikin Kasus Ikan Asin Membesar Lagu-lagu mereka sempat mengisi berbagai tangga lagu dunia. Salah satunya seperti No Matter What, yang juga jadi karya populer Boyzone yang beredar di Indonesia.