JAKARTA - Boyzone menyiapkan penampilan khusus di konser perpisahan mereka yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2019). Secara spesial, Ronan Keating mengundang Isyana Sarasvati ke atas panggung untuk bernyanyi bersama.

"Waktunya kami mempersilakan seorang wanita muda nan berbakat untuk naik ke atas panggung, Isyana Sarasvati," ujarnya.

Baca juga: Kenakan Busana Hitam, Isyana Sarasvati Buka Konser Perpisahan Boyzone

Tak butuh waktu lama bagi Isyana untuk muncul ke atas panggung. Sebab, Keith Duffy datang langsung untuk menjemputnya bergabung bersama para personel Boyzone.

Tampil dengan gaun putih, Isyana begitu serasi berada di tengah keempat anggota Boyzone. Bersama, kelimanya menyanyikan lagu No Matter What yang sempat jadi salah satu hits populer di Indonesia.

Baca juga: Stephen Gately 'Hadir' di Konser Perpisahan Boyzone

Di penghujung aksinya, Ronan Keating tak lupa memberikan ucapan terima kasih atas partisipasi Isyana Sarasvati. Dia juga memuji pelantun Keep Being You atas kualitas vokalnya malam ini.

"Terima kasih, Isyana. Sungguh suara yang menakjubkan," ucap Ronan Keating.

(sus)