JAKARTA - Virza, remaja 17 tahun yang menjadi tim dari coach Armand Maulana rupanya tampil penuh warna di atas panggung semi final The Voice Indonesia pada Kamis (21/3/2019). Tampil dengan membawakan lagu Ariana Grande bertajuk Thank U, Next, cukup membuat panggung meriah.

Permainan warna dalam kostum Virza membuat pandangan para coaches dan penonton fokus tertuju padanya. Kostum Virza malam ini didominasi oleh warna hijau terang dengan bawahan berwarna merah muda.

Semakin menambah keceriaan, penampilan Virza juga didukung dengan suara khasnya.

Armand selaku coach dari Virza mengatakan apabila Virza menjadi salah satu peserta termuda dalam The Voice Indonesia. Oleh sebab itu, vokalis dari band Gigi ini harus pandai-pandai memilihkan lagu untuk Virza.

Meski Armand sudah paham betul apabila banyak yang menyukai penampilan dari Virza.

”Yang jelas Virza, salah satu di tim saya membuat saya berpikir keras. Dia paling muda dan imut-imut. Makanya pilihan lagu buat dia harus tepat. Akhirnya terpilih lagu ini (Ariana Grande). Yang senang adalah apa pun yang terjadi diluar, yang penting Virza nyaman membawakannya,” tutur Armand.

Lebih lanjut, dari penampilan Virza, tampaknya juga disaksikan orang terdekatnya yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung. Dimana sang mama angkat dari Virza terlihat menitihkan air mata ketika melihat anaknya sukses membawakan lagu tersebut.

“Rasanya enggak percaya karena melihat kemarin dia (Virza) berusaha. Menumbuhkan rasa percaya dirinya,” tutup sang mama angkat.

(ady)